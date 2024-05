Rewolucja w Windowsie. Microsoft wprowadza to, co wszyscy

Microsoft wprowadza generatywne AI na pierwszy plan w systemie Windows oraz nową serię komputerów o nazwie Copilot+

Podczas konferencji przed corocznym wydarzeniem Build, firma zaprezentowała nową serię komputerów nazwanych Copilot+ oraz funkcje oparte na generatywnym AI, takie jak Recall, które pomagają użytkownikom odnajdować wcześniej przeglądane aplikacje, pliki i inne treści. Copilot, marka generatywnego AI stworzona przez Microsoft, zostanie jeszcze głębiej zintegrowana z doświadczeniem użytkownika w Windows 11. Nadchodzą również nowe urządzenia Microsoft Surface, które obiecują wydajność i długotrwałą baterię.

Nowoczesne urządzenia dla każdego

Komputery Copilot+ zaprojektowane są z myślą o AI. Każdy z nich wyposażony jest w specjalne układy NPU odpowiadające za zasilanie doświadczeń AI, takich jak Recall, i mają co najmniej 16GB pamięci RAM w parze z dyskami SSD. Pierwsze modele będą wykorzystywać chipsety Snapdragon X Elite i Plus od Qualcomm, oferując do 15 godzin przeglądania internetu i 20 godzin życia baterii na oglądaniu wideo. Producenci takich firm, jak Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo czy Samsung we współpracy z Intel i AMD również pracują nad procesorami dla urządzeń Copilot+. Ceny startują od 999 dolarów, a niektóre modele są już dostępne w przedsprzedaży.

Funkcje, które zmieniają sposób pracy

Funkcja Recall w Windows 11 pozwala "pamiętać" aplikacje i zawartości otwierane przez użytkownika na jego PC tygodnie czy miesiące wstecz. Dzięki generatywnemu AI, Microsoft zapewnia możliwość wyszukiwania treści na komputerze w ojczystym języku. Cała zebrana informacja jest prywatna i przechowywana lokalnie. Copilot+ przypadnie do gustu również miłośnikom fotografii dzięki funkcji Super Resolution umożliwiającej odnawianie starych zdjęć.

AI jako nowa warstwa w Windowsie

Otwarciem na AI w Windowsie jest Windows Copilot Runtime, zbiór około 40 modeli generatywnego AI tworzących "nową warstwę" Windowsa. Dzięki temu aplikacje oparte na generatywnym AI, w tym te od firm trzecich, mogą działać offline. Na bazie Runtime, Microsoft przygotowuje się do współpracy z CapCut - popularnym edytorem wideo od właściciela TikToka, ByteDance, w celu przyspieszenia funkcji AI.

Obliczenia AI na komputerze, co z wydajnością?

Copilot+ PC korzystają z nowej architektury systemowej, która integruje CPU, GPU i wysokowydajny procesor neuralny (NPU). Dzięki temu są one do 20 razy wydajniejsze i 100 razy bardziej efektywne energetycznie w przetwarzaniu zadań związanych ze sztuczną inteligencją

Jak podaje Microsoft, wykorzystują najnowsze technologie, aby uczynić doświadczenia użytkownika bardziej intuicyjnymi i bezproblemowymi, jednocześnie podkreślając prywatność i bezpieczeństwo danych.

źródło: Tech Crunch, Microsoft Blog