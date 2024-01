Firma Acer zaprezentowała podczas CES 2024 nowe karty graficzne – modele Radeon RX 7000 z serii Nitro i Predator. Nowe modele mają przyciągnąć graczy, którzy szukają wydajnego i nowoczesnego sprzętu.

Firma Acer do tej pory była kojarzona głównie z laptopami i komputerami dla graczy, ale od niedawna ma w swojej ofercie także karty graficzne do gier. Podczas targów CES 2024 producent zaprezentował kolejne konstrukcje – tym razem to modele Radeon RX 7000 z serii Nitro i Predator.

Acer Radeon RX 7800 XT Predator BiFrost

Acer Radeon RX 7800 XT Predator BiFrost to autorska konstrukcja, w której zastosowano rozbudowane chłodzenie - konstrukcja wykorzystuje radiator z komorą parową oraz trzy wentylatory Predator FrostBlade 3.0. Dzięki aplikacji Predator BiFrost Utility gracze mają możliwość monitorowania wydajności, dostosowanie prędkości wentylatorów i parametrów graficznych do własnych preferencji.

Na pokładzie znalazł się układ graficzny AMD Navi 32 XT z 3840 jednostkami cieniującymi oraz 16 GB pamięci GDDR6 256-bit. Producent zdecydował się na fabryczne podniesienie zegarów - taktowanie rdzenie dochodzi do 2254 MHz w trybie gry i do 2565 MHz w trybie boost.

Karta wyposażona jest w port HDMI 2.1 i trzy porty DisplayPort 2.1, a dodatkowe zasilanie doprowadzają dwa 8-pinowe gniazda PCIe. Warto zwrócić uwagę, że konstrukcja jest sporych rozmiarów (zajmuje 3 sloty), więc może się nie zmieścić do każdej obudowy.

Acer Radeon RX 7800 XT Nitro OC i RX 7700 XT Nitro OC

W ofercie producenta pojawiły się też modele Acer Radeon RX 7800 XT Nitro OC i Acer Radeon RX 7700 XT Nitro OC. W obydwóch przypadkach zastosowano nieco mniejsze chłodzenie z dwoma wentylatorami Nitro FrostBlade. Konstrukcja zajmuje 2,5 miejsca w obudowie.

Acer Radeon RX 7800 XT Nitro OC wykorzystuje układ graficzny AMD Navi 32 XT z 3840 jednostkami cieniującymi oraz 16 GB pamięci GDDR6 256-bit. Taktowania są jednak nieco niższe, aniżeli w przypadku wersji Predator - rdzeń osiąga 2254 MHz w grach i boost na poziomie 2565 MHz.

Acer Radeon RX 7700 XT Nitro OC został wyposażony w układ graficzny Navi 32 XL z 3456 jednostkami cieniującymi i 12 GB pamięci GDDR6 192-bit. Dopisek OC wskazuje na fabrycznie podkręconą konstrukcję - taktowanie rdzenia podniesiono do 2276 MHz w grach, a boost zdumiewające 2599 MHz.

Zestaw wyjść obrazu wygląda tak samo – do dyspozycji oddano jeden port HDMI 2.1 i trzy DisplayPort 2.1. Dodatkowe zasilanie doprowadzają dwa 8-pinowe gniazdka PCIe.

Acer Radeon RX 7600 XT Nitro OC

W ofercie producenta pojawiła się też nowa wersja modelu Acer Radeon RX 7600 XT Nitro OC – karta wykorzystuje 2,5-slotowe chłodzenie z dwoma wentylatorami Nitro FrostBlade.

Radeon RX 7600 XT wykorzystuje układ graficzny AMD Navi 33 XT z 2048 jednostkami cieniującymi oraz 16 GB pamięci GDDR6 128-bit. Producent fabrycznie podniósł taktowanie rdzenia do 2539 MHz w trybie gier i 2810 MHz w trybie boost.

Acer Radeon RX 7600 XT Nitro OC oferuje standardowy zestaw wyjść wideo (tj. HDMI 2.1 i 3x DisplayPort 2.1). Karta wymaga podłączenia dwóch 8-pinowych wtyczek zasilających.

Karty graficzne Acer Nitro i Predator mają trafić do sprzedaży w pierwszym kwartale 2024 roku. Ceny sprzętu mają być nieco wyższe względem najtańszych modeli konkurencji:

Acer Radeon RX 7800 XT Predator BiFrost – 599 euro

Acer Radeon RX 7800 XT Nitro OC – 579 euro

Acer Radeon RX 7700 XT Nitro OC – 519 euro

Źródło: Acer