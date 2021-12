Myśleliście, że dyski SSD pod PCI-Express 4.0 oferują świetne osiągi? No to patrzcie na to – firma ADATA pokaże na targach CES 2022 jeszcze szybsze modele korzystające z interfejsu PCI-Express 5.0. Producent już teraz uchylił nam rąbka tajemnicy na ich temat.