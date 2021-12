Mogłoby się wydawać, że na rynku dysków SSD widzieliśmy już wszystko. No chyba jednak nie do końca, bo co powiedzielibyście na nośnik zaprojektowany z myślą o… audiofilach.

Dysk SSD to zwykła część do komputerów, która służy do przechowywania danych – poszczególne modele różnią się pojemnością, interfejsem i wydajnością. Niby nic specjalnego. Ktoś jednak wpadł na pomysł, aby przygotować specjalny model dla audiofilów.

Pierwszy dysk SSD dla audiofilów

Na forum Audiophile Style (to jedno z tych miejsc, gdzie znajdziecie masę ortodoksyjnych audiofilów fanów czystego brzmienia) pojawił się ciekawy wpis, gdzie ujawniono dysk SSD zaprojektowany typowo z myślą o audiofilach.

Nośnik podobno jest projektowany od ponad roku we współpracy z firmą Realtek i ma zapewniać lepszą jakość odtwarzanego dźwięku.

Konstrukcja wykorzystuje 1 TB pamięci 3D TLC NAND – w tym przypadku działa ona w trybie pSLC NAND, więc do dyspozycji użytkownika pozostaje 333 GB. Głównym atutem ma być jednak zastosowane oscylatora zegarowego Crystek CCHD-957, dodatkowych kondensatorów Audio Note Kaisei i pozłacanego złącza. Dysk korzysta też z zewnętrznego źródła zasilania.

Projektant chwali się, że specjalny SSD zapewnia wrażenie trójwymiarowego, dynamicznego dźwięku, który można porównać do muzyki odtwarzanej z płyt winylowych. Żaden inny dysk nie oferuje takich możliwości. Ba! Żaden inny dysk nawet nie może się zbliżyć możliwościami do audiofilskiego nośnika.

Jak jest w rzeczywistości? Prawdę mówiąc mamy poważne wątpliwości, czy deklaracje projektanta okażą się prawdziwe. Wszystko dlatego, że pliki z muzyką na każdym nośniku będą zapisane w ten sam sposób, a dysk nie wpłynie na jakość brzmienia. Taki sprzęt co najwyżej poprawi nastrój… no chyba, że po zakupie zerkniemy do portfela.

