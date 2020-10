Gra Age of Empires III: Definitive Edition zadebiutowała na rynku. A w niej: grafika w rozdzielczości 4K, zremasterowana ścieżka dźwiękowa, nowy interfejs użytkownika, dwa nowe tryby rozgrywki, zaktualizowany multiplayer i dwie dodatkowe nacje.

Premiera Age of Empires III: Definitive Edition już za nami – zobacz zwiastun

Age of Empires III: Definitive Edition to solidnie odświeżona wersja strategii sprzed kilkunastu lat: ładniejsza, lepiej brzmiąca, wygodniejsza i lepiej wyposażona. Możesz ją już kupić na Steamie albo w sklepie Microsoftu, a jeśli masz abonament Xbox Game Pass na PC, to nie musisz jej kupować w ogóle, by grać. Na dobry początek zobacz jej premierowy zwiastun:

Recenzje Age of Empires III: Definitive Edition – jak bardzo są pozytywne?

Choć w sercach wielu miłośników strategii zajmuje ważne miejsce, Age of Empires III nigdy nie był najlepszym przykładem tego, jak robić RTS-y. Edycja „Ostateczna” tego nie zmienia, więc jeśli dobrze wspominasz oryginalną „trójkę”, to i teraz będziesz się dobrze bawić, ale jeśli jest inaczej, to do tej nowej wersji również będziesz mieć zarzuty. Tak jak choćby recenzenci z IGN czy GameSpew, którzy przyznali grze szóstki w dziesięciostopniowej skali. Warto jednak podkreślić, że jedni i drudzy nie mogą się przy tym nachwalić znacznie ładniejszej oprawy wizualnej, zremasterowanego dźwięku, odświeżonego interfejsu i wprowadzonych nowinek (a dowiesz się o nich więcej z materiału poniżej).

Inni recenzenci uważają, że wszystkie te poprawki i nowości sprawiają, że Age of Empires III: Definitive Edition zasługuje na znacznie wyższą ocenę. Stąd między innymi 8,5/10 od God is a Geek czy Wccftech oraz dziewiątka w recenzji na portalu Windows Central. Krótko mówiąc: to kawał dobrego RTS-a i kawał solidnego odświeżenia, ale wciąż bazuje na rozwiązaniach, które niekoniecznie muszą przypaść do gustu miłośnikom klasycznych strategii czasu rzeczywistego.

Zobacz pierwsze oceny Age of Empires III: Definitive Edition: benchmark.pl – 8,0/10

CGMagazine – 8,0/10

Everyeye – 8,5/10

GameSpew – 6,0/10

GameStar – 7,9/10

GamingTrend – 7,5/10

God is a Geek – 8,5/10

Hardcore Gamer – 7,0/10

IGN – 6,0/10

Impulsegamer – 8,8/10

Multiplayer – 7,0/10

PCGamesN – 7,0/10

Player 2 – 9,1/10

Screen Rant – 8,0/10

TheGamer – 8,0/10

TheSixthAxis – 8,0/10

Twinfinite – 7,0/10

Wccftech – 8,5/10

Windows Central – 9,0/10

No to czekamy na Age of Empires IV

A więc cała oryginalna trylogia została już odświeżona i w każdym z tych trzech przypadków możemy mówić o solidnych produkcjach. To wyśmienity fundament pod nową odsłonę, a Age of Empires IV faktycznie nadciąga. Mam nadzieję, że wkrótce dowiemy się na jej temat czegoś więcej, bo zaraz minie rok od prezentacji ostatnich fragmentów rozgrywki.

Źródło: Microsoft, Metacritic, informacja własna

