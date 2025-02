AI Act w Polsce. Czy prawo nadąża za rozwojem sztucznej inteligencji?

Pierwsze przepisy europejskiego rozporządzenia o sztucznej inteligencji, AI Act, zaczęły obowiązywać w Polsce. Planowane jest także utworzenia nowej placówki badawczej, której celem będzie prowadzenie badań nad technologiami związanymi ze sztuczną inteligencją.

12 lipca 2024 roku opublikowano europejskie Rozporządzenie o sztucznej inteligencji, znane jako AI Act. Dokument ten wprowadza regulacje dotyczące rozwijania i stosowania technologii AI. W Polsce, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, obowiązuje zakaz używania systemów AI uznawanych za szczególnie niebezpieczne.

Ustawa dotycząca sztucznej inteligencji wprowadza surowe wymogi w zakresie oceny ryzyka, klasyfikując zastosowania technologii do kategorii o niskim, średnim, wysokim oraz niedopuszczalnym ryzyku. Technologie uznane za stwarzające niedopuszczalne ryzyko będą zakazane w całej Unii Europejskiej. Prawo wymaga także przejrzystości w działaniu systemów AI, informowania użytkowników o ich możliwościach, ograniczeniach oraz prawach przysługujących osobom, których te systemy dotyczą. Operatorzy systemów AI są zobowiązani do posiadania właściwych umiejętności w użytkowaniu technologii i interpretacji wyników ich działania.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów

AI Act przewiduje surowe kary dla podmiotów, które nie dostosują się do nowych regulacji. Mogą one wynieść nawet 35 milionów euro lub 7% całkowitego rocznego obrotu. Przepisy te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego korzystania z technologii AI. W ramach AI Act wprowadzono także obowiązek AI Literacy. Pracodawcy i dostawcy technologii AI muszą zapewnić pracownikom odpowiednią wiedzę i umiejętności dotyczące sztucznej inteligencji. To krok w kierunku zwiększenia świadomości i kompetencji w zakresie AI. Kolejno planowane jest wprowadzenie organu nadzorującego rynek oraz organu notfikującego. Proces legislacyjny obejmuje także prace nad systemem sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka.

IDEAS, czyli nowy instytut badawczy w Polsce

Polski rząd planuje utworzenie nowego instytutu badawczego, IDEAS, który będzie głównym ośrodkiem badań nad AI w kraju. Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczy na ten cel 20 milionów złotych. Obecnie trwają rozmowy dotyczące lokalizacji i szczegółowego budżetu instytutu.

Przyszłe zmiany w AI Act

W sierpniu 2025 roku wejdą w życie kolejne przepisy AI Act, dotyczące organów nadzoru rynku i systemów AI wysokiego ryzyka. To kolejny etap w implementacji rozporządzenia, które ma na celu uregulowanie dynamicznie rozwijającej się branży AI.