O tym, że AI zabierze ludziom pracę, słyszy się od dłuższego czasu. I chociaż nic nie wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości ludzka praca zostanie w pełni zastąpiona sztuczną inteligencją, tak niektóre branży odczuwają zmiany już teraz.

Wpływ sztucznej inteligencji na nasze życie jest coraz silniejszy. Narzędzia bazujące na AI mogą istotnie zmienić charakter wykonywanej pracy. Umiejętności związane z AI są również pożądane przez pracodawców. Regularnie wraca pytanie: czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę? Spójrzmy na nowe doniesienia z branży gier komputerowych.

AI wkracza do gier

Na łamach Wired pojawił się interesujący artykuł na temat AI w branży gier, a konkretniej zmian w Activision Blizzard. Redakcja rozmawiała z pracownikami, którzy potwierdzają, że sztuczna inteligencja zaczyna zastępować ludzi. Największy wpływ AI dotyczy ludzi zajmujących się grafiką 2D oraz działu marketingu.

Wired informuje, że wiosną 2023 r. Michael Vance, ówczesny dyrektor ds. technologii firmy w Activision, zaczął rozsyłać pracownikom maile promujące sztuczną inteligencję, dodając, że dla wydawcy AI jest kwestią priorytetową. W szeregach firmy pojawiła się niepewność co do zatrudnienia. W istocie Microsoft później zaczął redukować etaty.

Idea stojąca za wdrozeniem AI była taka, aby część obowiązków miały przejąć takie narzędzia jak Midjourney czy Stable Diffusion, które służą do opracowania grafik koncepcyjnych, na podstawie których finalizowano projekt graficzny. Jest to zrozumiałe podejście - w takim przypadku artysta jedynie inspiruje się graifkami AI, a nie tworzy je od podstaw przy pomocy generatorów. To pozwala potencjalnie ominąć zasady, jakie wprowadziła platforma Steam.

Nadchodzi rewolucja?

Na platformie Steam jest conajmniej 1000 takich produkcji, które w mniejszym lub większym stopniu powstały dzięki sztucznej inteligencji. Owszem, ten wkład jest dość często znikomy, lecz trend widać wyraźnie.

Wydaje się, że kwestią czasu pozostaje to, kiedy prawdziwi giganci branży zaczną używać AI na szeroką skalę. Zapowiedzi są huczne: Ubisoft zaprezentował NPC przyszłości, z kolei Microsoft dąży do tego, aby fabuła w grach Xbox była współtworzona przez AI. Obecność AI może zmienić również to, w jaki sposób gracze wchodzą w interakcję z grami. Przykładem może być kreatywne zastosowanie Copilot w Minecraft.

Źródło: Wired