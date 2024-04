Ile gier na Steamie korzysta z AI? Zdziwisz się

Steam wymaga od twórców gier, by ci opisywali, w jaki sposób wykorzystano AI w procesie produkcji. Ile takich gier znajduje się na wspomnianej platformie? Szczerze to sądziłem, że mniej. Dużo mniej.

AI w grach jest już faktem. W kierunku sztucznej inteligencji spoglądają giganci branży tacy jak Microsoft czy Ubisoft oraz mniejsi, niezależni deweloperzy. Słowem: AI zyskuje na popularności, co zmusiło Valve do wprowadzenia zmian.

Steam otwiera się na gry AI

Nowe zasady Steam zakładają, że deweloperzy muszą opisać, w jaki sposób AI przyczyniło się do powstania gry (o ile w ogóle twórcy czerpali z AI). Mowa tu o treściach generowanych wcześniej oraz treściach generowanych w czasie rzeczywistym w trakcie rozgrywki. Wobec tego, ile takich gier znajduje się na Steamie?

Według ustaleń Totally Human Media, takich gier na Steamie jest co najmniej 1000. Czy możemy więc powiedzieć, że AI stworzyło 1000 gier? Absolutnie nie, ponieważ w wielu przypadkach wkład AI był znikomy (ale był).

Nie tylko mniejsze produkcje

Wśród takich gier znajdziemy skromne produkcje jak The Great Rebellion, Atman: Rebel Flame, RetroMaze, ale nie brakuje też większych tytułów jak Tribes 3: Rivals czy znane i lubiane The Finals autorstwa byłych twórców serii Battlefield.

W tym miejscu warto spytać was, czyli graczy, co o tym wszystkim sądzicie.

Źródło: Totally Human Media, zdjęcie otwarcia: Steam