Raport Microsoft Work Trend Index wyraźnie wskazuje, jak głęboki wpływ ma sztuczna inteligencja na współczesny rynek pracy oraz sposób, w jaki ludzie wykonują swoje zawodowe obowiązki.

Z badań wynika, że aż 61% polskich pracowników korzysta na co dzień z generatywnej AI, co wskazuje na głębokie przenikanie nowych technologii w codzienną działalność zawodową. Z kolei 70% liderów biznesowych uważa, że bez wdrożenia AI ich firmy stracą konkurencyjność. Dodatkowo, użytkownicy AI w Polsce są znacznie bardziej otwarci na eksperymentowanie z tą technologią – ich aktywność w tym zakresie jest wyższa o 149% w porównaniu do przeciętnego użytkownika.

Przepytano 31 tys. osób

W Polsce narzędzia AI, jak Copilot dla Microsoft 365 czy ChatGPT, są już dostępne w języku polskim, co ułatwia ich szerokie przyjęcie i integrację z lokalnym środowiskiem pracy. Raport, który powstał we współpracy z LinkedIn, opiera się na danych z ankiety przeprowadzonej wśród 31 tys. osób z 31 krajów, co daje solidną bazę do analizy globalnych trendów i lokalnych specyfik.



Jak często i od jak dawna wykorzystujesz w swojej pracy generatywną sztuczną inteligencję?

Generatywna sztuczna inteligencja, która zyskała na znaczeniu w ubiegłym roku, zmienia nie tylko biznes, ale i codzienne życie, podobnie jak miało to miejsce w przypadku wprowadzenia na rynek smartfonów. Coraz więcej pracowników wyraża chęć wykorzystania AI w pracy, co stanowi nowe wyzwanie dla liderów i pracodawców. Dominika Bettman, dyrektor generalna polskiego oddziału Microsoft, podkreśla, że przyszłość pracy zależy nie tylko od technologii, ale przede wszystkim od ludzi i ich umiejętności. Wymaga to ciągłego rozwijania kompetencji i adaptacji do zmieniającego się środowiska, w którym kluczową rolę odgrywa przywództwo i kultura organizacyjna oparta na współpracy i zaufaniu.

Umiejętność korzystania z AI wysoce pożądana

Statystyki pokazują, że 53% polskich liderów biznesowych nie zatrudniłoby osoby bez umiejętności AI, co pokazuje wysoki poziom wymagań wobec nowych pracowników. Co więcej, 55% liderów woli zatrudniać mniej doświadczone osoby, ale z umiejętnościami AI, co świadczy o rosnącej wartości tych kompetencji na rynku pracy.



Pracownicy w każdej grupie wiekowej korzystają z własnych narzędzi sztucznej inteligencji

W kontekście polskiego biznesu, korzyści z zastosowania AI są wyraźnie dostrzegane. Przykładem jest Nest Bank, gdzie zmiany organizacyjne często inicjowane są od dołu, przez samych pracowników, co świadczy o kulturze innowacji i wysokim poziomie świadomości korzyści płynących z AI. Również Bank Pocztowy nie obawia się eksperymentować z AI, co pozwala na tworzenie innowacyjnych rozwiązań usprawniających wewnętrzne procesy bankowe.

Polacy są w czołówce

Raport podkreśla, że polscy pracownicy są o 20% bardziej skłonni do uczestnictwa w szkoleniach dotyczących AI, co pokazuje ich gotowość do rozwoju i adaptacji. Użytkownicy Microsoft 365 mogą korzystać z wielu funkcji Copilota, które znacząco usprawniają wykonywanie rutynowych zadań, jak organizacja spotkań, przygotowywanie prezentacji czy generowanie treści dopasowanych do potrzeb użytkowników.

Zawody z największym odsetkiem członków na Linkedin dodających umiejętności Al Aptitude do swoich profili w 2023 r.

Copilot dla Microsoft 365 wprowadza również nowe funkcje, takie jak automatyczne uzupełnianie promptów, co przyspiesza i ułatwia pracę, dostarczając nowe pomysły na wykorzystanie narzędzia. Oprócz tego, nowe urządzenia z serii Microsoft Surface, zoptymalizowane pod kątem pracy z AI, umożliwiają efektywniejsze wykorzystanie tych narzędzi w praktyce biznesowej, co otwiera drogę do dalszej transformacji cyfrowej.

źródło: Microsoft