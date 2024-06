AI wypiera programistów. Są na to liczby

Pracodawcy coraz bardziej doceniają znajomość narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Świadczy o tym wzrost zapotrzebowania na specjalistów z tej dziedziny.

W pierwszym kwartale 2024 roku obserwuje się wzrost zapotrzebowania na specjalistów z dziedziny sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego o 59 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału 2023 roku. Z kolei zainteresowanie pracownikami związanych z technologiami chmurowymi wzrosło o 12 proc. w stosunku do pierwszego kwartału poprzedniego roku, jak podaje "Raport wynagrodzeń i trendów w IT” przygotowany przez Grafton Recruitment.

Zapotrzebowanie na programistów maleje

Raport wskazuje również, że popyt na zespoły programistów i testerów maleje, co jest zauważalne już od roku 2022. Aktualnie liczba ofert pracy dla tych grup jest o 10 proc. niższa niż w pierwszym kwartale 2023 roku. Najmniejsze zapotrzebowanie spośród wszystkich badanych grup zawodowych dotyczy ról "cross functional", gdzie jest ono niższe aż o 16 proc. w porównaniu do średniej dla wszystkich ofert pracy w sektorze IT - informuje raport.

Najwyższe wynagrodzenia w IT: gdzie i jakie stanowiska?

W Warszawie najwyższe wynagrodzenia w branży IT sięgają od 40 do 42 tys. zł miesięcznie. W Łodzi i Poznaniu pracownicy na podobnych stanowiskach mogą zarabiać od 33 do 40 tys. zł miesięcznie, natomiast w Krakowie, Trójmieście, Katowicach oraz Wrocławiu płace wynoszą od 30 do 40 tys. zł miesięcznie. "Wysokie pensje mogą również oczekiwać nie tylko doświadczeni programiści, ale także managerowie, specjaliści ds. bezpieczeństwa, jak również architekci rozwiązań chmurowych i sztucznej inteligencji" - podkreślono w raporcie.

W przypadku stanowisk, gdzie lokalizacja pracodawcy nie ma znaczenia, najwyższe wynagrodzenia otrzymują eksperci na stanowiskach Program Director, gdzie pensje wahają się od 30 do 38 tys. zł miesięcznie, oraz Technical Lead, z wynagrodzeniem od 25 do 35 tys. zł miesięcznie. Najniższe płace przypadają osobom pracującym w PMO (od 9 do 14 tys. zł miesięcznie) oraz Graphic Designerom (od 11 do 17 tys. zł miesięcznie).

Roczne analizy wzrostu wynagrodzeń pokazują największe zwiększenie w sektorach związanych z danymi (Data), gdzie średni wzrost wynosi 7,8 proc., oraz w rozwoju technologii chmurowych (Cloud Development) na poziomie 6,8 proc. Najmniejsze zwiększenie pensji, mniejsze niż 1 proc., odnotowano w zarządzaniu projektami i SAP. "Osoby na stanowiskach takich jak Technical Lead oraz Enterprise Architect mogły spodziewać się najwyższych podwyżek, średnio o 11,1 proc., podobnie jak Product Ownerzy i inżynierowie ETL, którzy notowali średni wzrost wynagrodzenia o 10,81 proc." - informuje raport.

Dzięki sztucznej inteligencji specjaliści zarobią więcej

Eksperci przewidują, że w związku z ciągłym zapotrzebowaniem na specjalistów w obszarach takich jak Big Data, Cloud Computing oraz sztuczna inteligencja, wynagrodzenia w tych sektorach będą rosły najszybciej, oscylując w przedziale od 15 do 20 proc. rocznie. Dla porównania, wynagrodzenia w dziedzinie tworzenia oprogramowania prawdopodobnie będą wzrastać na poziomie 5 proc. rocznie.

Z raportu wynika również, że umowa o pracę pozostaje najbardziej popularną formą zatrudnienia w branży IT, stanowiąc 45,3 proc. wszystkich umów, z wyraźnym preferowaniem tego typu umów w Krakowie i Trójmieście. Z kolei umowy B2B proponowane są przez 33 proc. firm, głównie z Wrocławia i Katowic. W raporcie podkreślono także, że oferty pracy stacjonarnej stanowią tylko 7,8 proc. rynku, podczas gdy reszta dotyczy pracy zdalnej lub hybrydowej.

Obserwuje się także wzrost zainteresowania studiami związanymi z informatyką. "Odsetek studentów na kierunkach informatycznych w Polsce wzrósł o 5,1 proc. w stosunku do ubiegłego roku, co stanowi szybszy wzrost niż ogólna liczba studentów w kraju, która zwiększyła się tylko o 0,4 proc. Największy przyrost liczby studentów informatyki odnotowano w województwie łódzkim (+21,5 proc.), podlaskim (+18,7 proc.) oraz lubelskim (+12 proc.)" - informuje raport. W dokumencie wspomniano również, że spadek liczby studentów zaobserwowano jedynie w województwie lubuskim i dolnośląskim.

Źródło: PAP