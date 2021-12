Słuchawki AirPods, jak każde nowoczesne urządzenie elektroniczne posiadają oprogramowanie, dzięki któremu działają. Firma Apple co jakiś czas wydaje jego aktualizację. Tak stało się między innymi wczoraj. Jak zaktualizować słuchawki AirPods?

Wersja nowego oprogramowania sprzętowego dla tych słuchawek to 4C165. Dedykowane jest ono dla wszystkich modeli, które obecnie znajdują się w oficjalnej sprzedaży - AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro oraz AirPods Max.

Warto dodać, że w tym przypadku firma Apple nie udostępnia informacji na temat zmian, które wprowadzane są w poszczególnych wersjach oprogramowania. Kolejne iteracje eliminują zapewne niewielkie błędy, poprawiają wydajność oraz stabilność działania.

Jak wymusić aktualizację AirPods?

Co ciekawe, nie ma oficjalnego sposobu na wymuszenie aktualizacji słuchawek AirPods. Dzieje się to w tle gdy słuchawki są podłączone do urządzenia z systemem iOS. Nie pojawia się żadne powiadomienie o tym, że aktualizacja jest dostępna, trwa lub się zakończyła.

W sieci znaleźć można informacje o tym, że aktualizacja może nastąpić po umieszczeniu słuchawek w etui, podłączeniu go do zasilania oraz sparowania z iPhonem lub iPadem, które podłączone są do Wi-Fi.

Jak sprawdzić wersję oprogramowania AirPods?

Aby sprawdzić jaka wersja oprogramowania zainstalowana jest na słuchawkach należy kolejno:

Połączyć je z urządzeniem z systemem iOS

Otworzyć systemowe Ustawienia

Stuknąć w Ogólne, następnie To urządzenie i znaleźć AirPods. Tutaj znajduje się informacja o wersji oprogramowania.

