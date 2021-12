AirPods, czyli słuchawki bezprzewodowe marki Apple uważane są za jedne z najlepszych na rynku. Słuchawki innych marek: Sony, Bose czy Bang&Olufsen, które z nimi o miano najlepszych. Niedawno do czołowej stawki dołączyły AirPods 3. Oto ich recenzja.

4,5/5

W październiku odbyła się konferencja produktowa Apple, podczas której przedstawiono między innymi nowe douszne słuchawki typu true wireless – AirPods 3. Od dawna czytam pozytywne recenzje słuchawek marki Apple, ale do tej pory nie potrafiłem zdecydować się na ich zakup. Jednak po zaprezentowaniu nowego modelu skusiłem się na niego. Przekonało mnie to, że w zdecydowanej większości publikacji pojawia się informacja, że to najlepsze słuchawki jakie mogą kupić użytkownicy większej liczby urządzeń Apple. Czy mają rację? Czy warto kupić AirPods 3? Ta recenzja słuchawek AirPods 3 powinna przede wszystkim pomóc podjąć Wam decyzję zakupową.

AirPods 3 - pierwsze wrażenie

Po otwarciu opakowania miałem mieszanie uczucia. Jako fan urządzeń marki Apple byłem podekscytowany, bo to chyba jedyny rodzaj urządzeń tej marki, którego do tej pory nigdy nie miałem. To co pierwsze przychodzi na myśl po wyciągnięciu etui ładującego z opakowania to jego niewielki rozmiar. W porównaniu do innych tego typu słuchawek, które posiadam wygląda ono jak zabawka. Jakość wykonania jest bardzo dobra, ale nie jest to zaskoczeniem w przypadku produktów Apple i ich ceny.

Nieco lepsze pierwsze wrażenie robią same słuchawki. Ich rozmiar nie odbiega od konkurencyjnych urządzeń. Uroku dodają „chromowane” wstawki na końcach trzonków.

Jakość dźwięku AirPods 3

Przejdźmy teraz do meritum, czyli jakości dźwięku. Na stronie Apple przeczytać można, że nowe słuchawki naszpikowane są nowymi technologiami, które sprawiają, że jakość dźwięku ma stać na wysokim poziomie. Są na przykład takie cuda jak adaptacyjna korekcja, która dzięki wbudowanym mikrofonom dostraja brzmienie do kształtu uszu użytkownika, wzmacniacz z szerokim zakresem dynamicznym oraz wsparcie dla dźwięku przestrzennego spatial audio. Brzmi to bardzo tajemniczo i trochę niezrozumiale, ale wszystko staje się jasne po włożeniu słuchawek w uszy i odtworzeniu pierwszej piosenki.

Specyfikacja produktu Apple AirPods 3 Znaczki Dobry Produkt

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Typ głośnika dynamiczne

Czas pracy bezprzewodowej 360 min (wraz z etui: 30 godzin)

Konstrukcja słuchawek douszne rozwiń

Dla mnie dźwięk jest zdecydowanie powyżej tego co oczekiwałem. To co zaskakuje to przede wszystkim przestrzenność dźwięku, którą niektórzy nazywają szerokością sceny. Ma się wrażenie, że instrumenty, które emitują słyszane dźwięki rozstawione są na bardzo szerokiej scenie. Nie wiedziałem czego oczekiwać od tych słuchawek, ale to naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyło.

Słuchawki AirPods 3 dobrze radzą sobie także z innymi aspektami. Dobrze wybrzmiewają wysokie i średnie tony, nie brakuje też tych niskich. Basy przyjemnie pukają, ale nie są zbyt nachalne, co akurat odpowiada mojemu gustowi. Zbyt dużo niskich tonów szybko mnie męczy. Dobrze odwzorowane są także detale, dzięki temu przyjemnie słucha się muzyki klasycznej.

Co ważne wszystko to dzieje się na różnych poziomach głośności. Dzięki tym słuchawkom zrozumiałem, że muzyki nie trzeba słuchać bardzo głośno, żeby czerpać z tego przyjemność.

Co to jest spatial audio? Fragment recenzji koniecznie poświęcić trzeba spatial audio. Aby uruchomić tą funkcję należy w Centrum Sterowania przytrzymać regulację głośności i wybrać opcję „Ruchy głowy śledzone”. Nie dość, że scena jeszcze się poszerza to po obróceniu głowy w bok ma się wrażenie jakby główna ścieżka odtwarzana była z tego samego miejsca. Tak jakby być na koncercie, gdzie osoba śpiewająca cały czas znajduje się na scenie przed nami. Trudno opisać to słowami, ale jest efekt „łał”.

Komfort użytkowania

AirPods 3 to słuchawki douszne, co oznacza, że nie posiadają silikonowych wkładek, które wciska się w przewód słuchowy. Takie wkładki mają na przykłady AirPodsy Pro. Ich zaletą jest to, że izolują od dźwięków otoczenia, jak zatyczki do uszu. Wada tego rozwiązania to uczucie uciskania uszu. Osobiście nie jestem fanem tego uczucia i nie mogę długo korzystać ze słuchawek z takimi wkładkami. Fakt, że nowe słuchawki Apple są douszne był jednym z tych aspektów, które ostatecznie przekonały mnie do zakupu. W moich uszach nowe słuchawki leżą dobrze. Testowałem to podczas zbiegania ze schodów - nie wypadły.

Pozytywnie na komfort wpływa Automatyczne przełączanie. Funkcja działa tylko z produktami Apple, ale dzięki niej nie trzeba rozłączać słuchawek z jednym urządzeniem, aby połączyć z drugim. Podam przykład, aby zobrazować ja kto działa: oglądam film na MacBooku słuchając przez słuchawki. Po zakończeniu filmu zamykam laptopa i biorę do ręki iPhone’a żeby posłuchać muzyki. Słuchawki automatycznie łączą się z iPhonem bez żadnej mojej ingerencji. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie.

Przy okazji komfortu użytkowania warto wspomnieć o czujnikach kontaktu ze skórą, które na spółkę z przyspieszeniomierzem wykrywają czy słuchawki znajdują się w uchu czy nie i na tej podstawie zatrzymują bądź wznawiają odtwarzanie. Czujniki działają podobno na podstawie pomiaru wilgotności tego z czym mają kontakt, ale pewne jest to, że działają bardzo precyzyjnie, co jest miłym i przydatnym dodatkiem.

Ostatnią rzeczą jest odporność na wodę i pot. Póki co nie jest to dla mnie istotne, ale warto wiedzieć, że nowe słuchawki mają taką cechę by nie martwić się, gdy po drodze złapie nas deszcz i słuchawki zostaną zachlapane.

Bateria i ładowanie

Recenzując słuchawki typu true wireless trudno nie wspomnieć o czasie pracy na baterii. Teoretycznie został on wydłużony i wynosi 6 godzin. Godzinę krócej trwa odtwarzanie muzyki z aktywną funkcją dźwięku przestrzennego, a 5 minut ładowania pozwala na około 1 godzinę słuchania muzyki. Czasy podane przez producenta raczej się zgadzają, ładowanie odbywa się szybko, a czas pracy na baterii jest długi.

Warto dodać, że etui słuchawek AirPods 3 wspiera technologię MagSafe. Jeśli zastanawiacie się jak ona działa, zerknijcie na moją recenzję powerbanku do iPhone'a z MagSafe.

Inne ciekawe funkcje

Szczególnie warto zwrócić uwagę na dwie – dźwięki tła oraz Live Listen.

Pierwsza pozwala na odtwarzanie uspakajających dźwięków, na przykład szumu strumienia albo odgłosu padającego deszczu. Jest też „szum ciemny”, który w pewnym stopniu zastąpić może aktywną redukcję szumów, ponieważ dźwięki tła można odtwarzać wraz z innymi multimediami. Wspomniany „szum ciemny” dość skutecznie tłumi dźwięki z otoczenia. Słuchawki AirPods 3 nie posiadają aktywnej redukcji szumów, co jest ich dużą wadą, ale ta funkcja przynajmniej w pewnym stopniu może ją zastąpić.

Live Listen to funkcja, która zmienia urządzenie, do którego podłączone są słuchawki w mikrofon dzięki czemu wzmacniane są dźwięki z otoczenia. Na stronie wsparcia Apple przeczytać można, że pozwala ona słyszeć kogoś, kto mówi w innej części pomieszczenia. Sprawdziłem to. Live Listen pozwala nawet słyszeć kogoś kto jest w innym pomieszczeniu i mówi szeptem.

Czy warto kupić AirPods 3?

Tak, a szczególnie jeśli korzystacie z innych urządzeń Apple. Jakość dźwięku jest zaskakująco dobra, a na szczególną uwagę zasługuje dźwięk przestrzenny i funkcja śledzenia ruchów głowy. Nowe słuchawki AirPods są bardzo wygodne i nie wypadają z uszów, przynajmniej z moich. Warto też zwrócić uwagę na funkcje, które sprawiają, że przyjemność z korzystania z tych słuchawek jest duża. Funkcja automatycznego przełączania między urządzeniami oraz czujniki kontaktu ze skórą sprawiają, że po AirPods 3 sięga się z przyjemnością.

Jedyną poważną wadą jest brak funkcji aktywnej redukcji szumów. Chyba wszystkie tego typu słuchawki w tej cenie taką posiadają. Jeśli nie zależy Wam na tej funkcji to warto kupić AirPods 3. Jeśli koniecznie chcecie aktywną redukcję szumów to rozważcie zakup AirPodów Pro albo słuchawki konkurencyjnych marek.

Opinia o Apple AirPods 3 Plusy funkcja automatycznego przełączania między uprzedzeniami marki Apple,

bieżąca informacja o poziomie naładowania baterii,

wsparcie dla MagSafe,

dźwięk przestrzenny spatial audio,

odporność na zachlapania, Minusy wysoka cena,

brak funkcji aktywnej i pasywnej redukcji szumów,

brak gniazda USB-C. Konieczność używania przewodu Lightning,

krótkie trzonki - trudno steruje się słuchawkami w rękawiczkach lub gdy ręce są zmarznięte

Ocena końcowa AirPods3 90% 4.5/5

Zdjęcia: smglowacki.myportfolio.com