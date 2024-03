Chromecast z Google TV 4K to popularny i bardzo ceniony odtwarzacz multimedialny. Teraz użytkownicy mogą dostać nowe funkcje - wystarczy zaktualizować oprogramowanie.

Jedną z najpopularniejszych i najlepiej ocenianych przystawek smart TV jest odtwarzacz multimedialny Chromecast z Google TV 4K. Ostatnio sprzęt otrzymał aktualizację, która przynosi kilka przydatnych funkcji.

Aktualizacja oprogramowania Chromecast z Google TV 4K

Google Chromecast jest przystawką smart TV. Nieduże urządzenie podłączamy do telewizora, monitora lub innego ekranu przy pomocy HDMI. Wystarczy już tylko podłączyć sprzęt do prądu (kabel USB typu C) i przejść konfigurację. W kilka chwil zamieniamy w ten sposób dowolny telewizor (lub inny wyświetlacz) w pełnoprawny smart TV. Nasz Chromecast ma system operacyjny Google TV, bardzo podobny do znanego ze smartfonów Androida. Funkcjonalności są całkiem podobne - możemy instalować aplikacje i proste gry. Sterowanie odbywa się przy pomocy funkcjonalnego pilota, który ma nawet wyszukiwanie głosowe.

Oczywiście, najczęściej odtwarzacz multimedialny Chromecast z Google TV 4K, czyli “ta lepsza wersja” (jest też odmiana HD) służy nam do wyświetlania różnych treści. Możemy skorzystać z serwisów VOD, czy z muzyką. Chromecast pozwala też na proste udostępnianie ekranu ze smartfona lub komputera.

Ostatnio właściciele takiego sprzętu otrzymali aktualizację oznaczoną STTE.231215.005. Daje ona kilka przydatnych funkcji

Jakie nowości pojawiają się w Chromecast z Google TV 4K (STTE.231215.005)?

Po aktualizacji oprogramowania otrzymujemy w swoim Chromecaście 4K dwie nowe funkcje. Pierwsza dotyczy połączenia się ze słuchawkami, głośnikami lub kinem domowym przy pomocy Bluetooth lub Wi-Fi. Posłuży do tego dodatkowy kafelek w menu - znajdziemy go na liście wyjść audio.

Druga opcja trafi w gust zwolenników nowych technologii. Mowa o Google Fast Pair, czyli technologii pozwalającej na błyskawiczne łączenie ze sobą urządzeń. Możemy w mig podłączyć do naszego telewizora z Chromecastem 4K głośniki lub słuchawki.

Jak zainstalować aktualizację w odtwarzaczu Chromecast z Google TV 4K?

Instalacja najnowszego oprogramowania nie przysporzy nam najmniejszych problemów. Wystarczy wykonać kilka prostych czynności: