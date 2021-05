Co kilka lat przychodzi taki moment, że zdajemy sobie sprawę, że nasz TV przestaje nadążać za najnowszymi standardami. Kusić nas wtedy mogą przeróżne akcesoria, które obiecują tchnąć nowe życie w nasz TV, ale w praktyce dużo lepiej wybrać nowy telewizor – oto dlaczego.

Jak poznać, że twój telewizor nie jest już pierwszej młodości?

Postęp technologiczny nieubłaganie gna do przodu i TV kupione nawet 5 lat temu okazują się być dzisiaj niewystarczające do korzystania w pełni z tego, co oferują dostawcy treści. Oczywiście do podpięcia kablówki nie potrzebujemy najlepszego telewizora (a jeśli nasz miałby nie podołać, to dostawca zaopatrzy nas w dekoder), ale to jedynie namiastka tego, co dzisiaj można z TV robić.



Kiedyś to robili SmartTV...

Nawet tak powszechnie znana i obecna od lat w większości TV usługa, jak Netflix, może się okazać ograniczona przez wiek naszego TV (starsze wersje aplikacji nie obsługiwały np. interaktywnych filmów). Natomiast o dostępie do najnowszych można całkowicie zapomnieć.

Dlaczego nie warto za wszelką cenę trzymać się swojego starego TV?

Najtańszym rozwiązaniem z pewnością mogą się wydawać dodatki typu SmartTV, operujące na Androidzie, które mają nasz telewizor przenieść w czasie o całą dekadę do przodu. Jest jednak kilka kwestii, o które trzeba spytać przed zakupemsprytnie pomijanych przez reklamy tych dokładek… Oto spojrzenie na temat od drugiej strony, w oparciu o przegląd oferty współczesnych TV Samsung, które pokaże, dlaczego obecnie znacznie lepiej jest zainwestować w nowy telewizor.

1. Przystawka nie sprawi, że Twój TV będzie gotów na materiały 4K

Należy pamiętać, że rozdzielczość treści, jakie oglądamy, zależy nie tylko od tego, co oferuje dostawca. To, że w aplikacji przeczytamy, że materiał jest w 4K nie oznacza, że taki zobaczymy. Z tym standardem zgodny musi być także panel naszego telewizora, a te jeszcze kilka lat temu zwykle oferowały nie więcej niż FHD…



Tutaj komentarz jest raczej zbędny - w TV FHD nie widać większości sceny! ;)

Zatem sam zakup przystawki, która jest zgodna z 4K, nie sprawi, że nasz TV taką ilość szczegółów ukaże. Tymczasem praktycznie każdy nowy telewizor już taką rozdzielczość oferuje, a co lepsze modele, jak testowany przez nas Samsung Q800T, są w stanie ukazać 4x więcej detali, dzięki rozdzielczości 8K – oczywiście, jeśli dostarczymy im takich treści.



Nowy Samsung QN800A z rozdzielczością 8K to z pewnością przyszłościowy zakup, ale już teraz potrafi cieszyć oko dzięki technikom upscalingu!

2. Przystawka nie sprawi, że Twój TV zacznie brzmieć lepiej albo nauczy się współpracować z soundbarami, jak robią to nowe telewizory

Dźwięk w filmach potrafi dać nawet więcej niż obraz (w niektórych scenach, zwłaszcza kręconych nocą ;)) i nowe telewizory nie tylko są zgodne z najnowszymi standardami kodowania dźwięku przestrzennego (bo to również potrafią co droższe modele przystawek Smart), ale do tego faktycznie potrafią ten dźwięk odtworzyć! Zatem tu historia się powtarza – to, że kupimy przystawkę, która odkoduje dźwięk przestrzenny, nie oznacza, że nasz stary TV cokolwiek z niego wyciągnie.



TV Samsung pozwalają wykorzystać wbudowane weń głośniki w roli centralnego źródła dźwięku dla zewnętrznego systemu audio - zawsze to pewna oszczędność :)

Jakby tego było mało, to dochodzi jeszcze kwestia dedykowanego wyjścia na subwoofer, bo jak wiadomo TV (nawet te najnowsze) nie słyną z generowania głębokich basów. Jeżeli jednak na dźwięku zależy nam w szczególności, to warto rozejrzeć się za telewizorem takim, jak Q80T, którego to można połączyć z dedykowanym soundbarem, aby w pełni doznać tego, co w kwestii dźwięku oferują współczesne filmy i seriale.



Technologia gna naprzód i obecnie jest w stanie oszukać nasz zmysł słuchu, oferując dźwięk przestrzenny dzięki odbiciom fal dźwiękowych od sufitu!

3. Przystawka to zwykle dodatkowy pilot

W kwestii pilotów warto się jeszcze na chwilę zatrzymać. To, że dołożenie kolejnego urządzenia do naszego starego TV oznacza konieczność sterowania niezależnie, to raczej oczywiste. Pojawia się jeszcze problem ze sterowaniem urządzeniem od dźwięku, jeżeli ten chcemy jakoś poprawić, dokładając jeszcze jedno urządzenie do starego telewizora. Tymczasem nowe TV, jak całkiem przystępny cenowo Samsung Q60A, oferują integrację całego sterowania w jednym pilocie!



Najnowsza wersja tego pilota posiada nawet ładowanie solarne - koniec z wymianą baterii!

Mowa w tym przypadku o pilocie Samsung One Remote, który nie tylko pozwoli nam sterować TV wraz z całym pakietem smart (również głosowo!), ale dodatkowo pozwoli schować do szafy piloty od systemów kina domowego oraz odtwarzaczy BlueRay. Co ciekawe, producent podaje nawet możliwość sterowania ustawieniami konsoli (choć oczywiście do grania polecamy jednak dołączone do nich pady).

4. Przystawka nie sprawi, że będziesz mógł w pełni cieszyć się graniem na nowej konsoli

To raczej oczywiste, ale i tak warto o tym tutaj wspomnieć. Nowy TV, jak chociażby Samsung QLED Q70A, nie tylko zaoferuje wszystko to, co przystawka Smart (tylko, że lepiej), ale dodatkowo wyposażony jest w pakiet nowych rozwiązań, jak HDMI 2.1 czy szybka matryca 4K QLED 120 Hz, dzięki czemu właśnie wykorzystamy pełen potencjał nowych konsol. To obecnie jedne z najlepszych TV do grania!



Poza niesamowicie szybką matrycą, TV Samsung oferują dodatkowo tryby upłynniające grę - podpinasz konsolę, a płynność jak na PC! ;)

Tutaj dodatkowo warto podkreślić, jak dobrze w grach wypadają matryce Samsung QLED – producent ten znany jest z produkcji najszybszych monitorów dla graczy (jak zeszłoroczna seria Samsung Odyssey, którą mieliśmy okazję przetestować w ramach modelu Odyssey G7) i część tych technologii znajdziemy również w jego TV. Dla graczy konsolowych zatem ciężko o lepszy wybór niż nowe TV Samsung Neo QLED - jeżeli nie wierzycie to zachęcamy do zapoznania się z recenzją 55-calowego Samsung QN91A.

Czy zatem czas na zmianę telewizora? Zdecydowanie tak!

Poza wszystkim, co powyżej już napisaliśmy, należy zauważyć, iż obecnie mamy bardzo dobry moment na wymianę telewizora – nie tylko można w rozsądnej cenie dostać znacznie większy telewizor niż kiedyś, ale też właśnie teraz dokonała się zmiana generacji, za sprawą premier nowych konsol. Takie zmiany dokonują się co 5-10 lat, więc zmieniając odbiornik teraz, mniej więcej tyle właśnie czasu będziemy mieli spokój pod względem funkcjonalności nowego TV :)

Tekst powstał we współpracy z firmą Samsung.

