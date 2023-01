Wygląda na to, że Chromecast już wkrótce doczeka się nowej wersji. Zaktualizowany model będzie reprezentować najwyższą półkę w tej rodzinie przystawek Smart TV.

Nowy Chromecast z Google TV w drodze?

Google Chromecast 4.0 (z Google TV) to w opinii wielu najlepsza przystawka Smart TV, jaką można obecnie znaleźć w sklepach. Jeśli jednak nie musisz się spieszyć, to dobrym pomysłem może być wstrzymanie się z zakupem jeszcze przez chwilę. Wygląda bowiem na to, że firma Google planuje coś nowego.

W kodzie najnowszej wersji aplikacji Google Home można odnaleźć wzmianki o urządzeniu, którego nazwa kodowa brzmi YTC. W innym miejscu kodu jest jasno zaznaczone, że chodzi tu o Chromecasta z Google TV, ale innego niż dwa, które są obecnie dostępne na rynku: ten oferujący rozdzielczość 4K jest oznaczony jako YTV, a HD – YTB.

Oficjalnych informacji brak, ale marzenia – żywe

Choć brak jest na ten temat oficjalnych informacji, redakcja serwisu 9to5Google jest przekonana, że chodzi tu o nowy model flagowy, który zastąpi Chromacasta 4.0. Miałoby to sens, tym bardziej że obecna wersja pochodzi z 2020 roku. „Najwyższy czas” – chciałoby się więc powiedzieć.

A czego można się spodziewać po nowej wersji przystawki? Odświeżony Chromecast powinien zyskać przede wszystkim dekodowanie AV1, co usprawniłoby obsługę strumieniowego przesyłania wideo. Mile widziana byłaby także zwiększona ilość pamięci masowej. Wydajniejszy procesor oraz łączność Wi-Fi 6/6E zamiast obecnego Wi-Fi 5 to nowinki, które również miałyby sens.

A czego ty chciałbyś od Chromecasta 5.0 (czy jak tam będzie się on nazywać)?

Źródło: 9to5Google, FlatpanelsHD