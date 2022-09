Samsung Galaxy Flip 4 jest dla tych, którzy chcą się wyróżniać i jednocześnie cieszyć się bardzo funkcjonalnym i przydatnym smartfonem. Ten sprzęt ma zaskakująco duże możliwości. Zobacz recenzję Galaxy Flip 4.

ocena redakcji:









4,8/5

Jeśli składany telefon, to najlepiej Samsung Galaxy Flip4

Oto telefon dla osób znudzonych masą podobnych do siebie modeli. Dla tych, którzy w końcu chcą mieć coś innego, ale wciąż użytecznego, nowoczesnego i ciekawego. Samsung Galaxy Flip 4 nie jest nudny, lecz wyróżnia się z tłumu, co jest jego dużą zaletą. Na szczęście nie jedyną. Czego realnie można się po nim spodziewać? Jak długo pracuje na baterii, jaki ma aparat, czy działa szybko, jakie ma funkcje? O tym przeczytasz w tej recenzji.

Co daje składana konstrukcja?

Pozwala wykorzystać dolną połowę w charakterze podparcia. Innymi słowy częściowo złożony telefon stoi sam, co można wykorzystać np. podczas rozmów wideo lub w czasie fotografowania. Własne podparcie oznacza, że nie trzeba używać statywu w niektórych sytuacjach.

Funkcje związane z podziałem wyświetlacza na dwie części bywają bardzo przydatne. Np. na górze można mieć podgląd treści, a na dole elementy sterujące lub wręcz dotykowy touchpad do sterowania.

Część funkcji działa na mniejszym, zewnętrznym wyświetlaczu. Nie trzeba zawsze otwierać telefonu i aktywować dużego ekranu. To przekłada się na mniejsze zużycie energii.

Telefon złożony na pół jest o połowę niższy, więc o wiele łatwiej mieści się w kieszeni. Jednak po rozłożeniu zapewnia dużą, w pełni użyteczną powierzchnię dotykową. Innymi słowy w kieszeni jest mały, ale nie tracimy wygody oglądania filmów i zdjęć, przeglądania social mediów oraz czytania stron internetowych i wiadomości.

Z jednej strony telefon jest 2x niższy, ale z drugiej strony jest 2x grubszy po złożeniu. To wada, którą da się wyczuć w kieszeni. Zamiast nosić długą, płaską płytkę, nosimy coś na kształt grubszej kostki.

Specyfikacja Podzespoły Nazwa procesora Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Taktowanie CPU 3200 MHz Pamięć RAM 8192 MB Pamięć wbudowana 128 GB Pojemność baterii 3700 mAh Ekran LCD Przekątna ekranu 6.7 cale/cali Rozdzielczość ekranu 2640x1080 px Typ ekranu Dynamic AMOLED Aparat i kamera Aparat tył 12 + 12 Mpx Aparat przód 10 Mpx Komunikacja i złącza Sieć komórkowa 5G, 4G LTE, 3G Technologie bezprzewodowe Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC System i funkcje System operacyjny Android 12 Klawiatura ekranowa

Czy jest wodoodporny?

Tak, pomimo składanej konstrukcji Samsung postarał się aby Flip 4 był odporny na wodę i pył. Obudowa spełnia standard szczelności IP68, więc telefon wytrzyma nawet całkowite zanurzenie pod powierzchnię wody. Przetrwa też ulewę i zalanie napojem.

Czy wytrzyma kilka lat rozkładania?

Częste składanie i otwieranie telefonu to żaden problem. Samsung przeprowadził własne testy i określił wytrzymałość zawiasu oraz wyświetlacza na poziomie 100 cykli składania-rozkładania w ciągu dnia, czyli około 200 tysięcy cykli w ciągu 5 lat. Tyle powinno w zupełności wystarczyć, tym bardziej, że Flip 4 ma jeszcze dodatkowy, mniejszy wyświetlacz zewnętrzny, który pozwala np. kontrolować muzykę, kalendarz, pogodę, czas i kilka innych funkcji.

Flip 4 ma giętki wyświetlacz AMOLED, który siłą rzeczy nie może być zabezpieczony twardym, sztywnym szkłem. Dlatego przykryto go elastyczną powłoką oraz dodatkową folią ochronną. Ta najbardziej wierzchnia warstwa folii jest wymienna, więc w razie zużycia można ją zastąpić nową. Zdecydowanie nie warto (a wręcz nie wolno) jej usuwać na stałe, bo giętkie tworzywo wyświetlacza nie ma wysokiej odporności na zarysowania. Jego uszkodzenie może wymagać wymiany całego kompletu wyświetlacza. Zabezpiecza przed tym wspomniana folia nałożona fabrycznie.

Czy da się łatwo rozłożyć jedną ręką?

Zawias działa płynnie, ale z oporem. Nie ma żadnych wyczuwalnych luzów. Z jednej strony to zaleta, bo telefon na pewno nie rozłoży się sam, ale z drugiej strony otwieranie go jedną ręką wymaga odrobiny przyzwyczajenia. Nie jest to trudne - wystarczy wsunąć kciuk między jedną, a druga połowę i odsunąć górną część. Jednak obudowa jest śliska (jak to bywa z matowym szkłem), więc warto uważać, żeby podczas otwierania smartfon nie wypadł z ręki.

Czy widać miejsce zgięcia wyświetlacza?

To jest jak przesiadka do samochodu z ogrzewaną przednią szybą, za pomocą wtopionej siateczki - na początku widzisz ją i ci przeszkadza, a po kilku dniach lub tygodniach zupełnie zapominasz, że w ogóle istnieje. Właściciele Fordów (i nie tylko) wiedzą o tym dobrze. Tutaj jest analogicznie.

Jeśli patrzymy na jasny obraz (np. stronę internetową z białym tłem, zdjęcie itp), to zgięcie jest prawie całkowicie niewidoczne. Zwłaszcza jeśli patrzymy na wprost wyświetlacza. Na ciemnym tle lub pod kątem, gdy pojawiają się refleksy, zgięcie jest zauważalne.

Czy jest dobrze wykonany?

Uważam, że poprzedni model Galaxy Flip 3 był i wciąż jest telefonem przemyślanym i dopracowanym pod względem stylistycznym. Nowy Galaxy Flip 4 jest bardzo podobny do niego, z tą różnicą, że obudowę błyszczącą zmieniono na matową i unowocześniono kilka innych detali. Dla mnie Samsung Galaxy Flip4 to najładniejszy telefon na rynku w tym roku.

Większe zmiany znajdziemy we wnętrzu tego telefonu, zwłaszcza pod względem wydajności procesora i wielkości akumulatora. O tym za moment.

O jakość wykonania obudowy nie trzeba się martwić, bo zewnętrzne powierzchnie są wykonane z dobrego szkła Gorilla Glass Victus+, a ramki boczne są aluminiowe i pokryte dodatkową warstwą lakieru.

Galaxy Flip 4 ma szerokość niespełna 72 mm, więc trzyma się go wygodnie, a obsługa jednym kciukiem na szerokość jest bezproblemowa. W pionie już nie jest tak łatwo, bo wyświetlacz jest bardzo wysoki, ale na szczęście można w ustawieniach włączyć Tryb obsługu jedną ręką, który pomniejsza interfejs i ułatwia obsługę.

Czy oba wyświetlacze są dobre?

Wyświetlacz główny, czyli wewnętrzny, jest w zasadzie taki sam jak w poprzednim modelu Galaxy Flip 3. Technologia AMOLED, przekątna 6,7 cala, odświeżania 120 Hz, rozdzielczość 1080 x 2640 px, jasność szczytowa (chwilowa) 1200 cd/m2, wsparcie dla HDR10+. To w dalszym ciągu jest dobra specyfikacja, a realna jakość widoczna na zdjęciach, filmach, stronach i w aplikacjach jest po prostu świetna. Obraz jest płynny, kolory nasycone, kontrast wręcz doskonały, a jasność wystarcza do obsługi w słoneczny dzień. Czego chcieć więcej?

Wyświetlacz zewnętrzny ma przekątną 1,9 cala. Można na nim wykonać całkiem sporo czynności. Pozwala obsługiwać aparaty tylne zarówno do zdjęć, jak i filmów. Można na nim sterować odtwarzaczem muzycznym, ustawiać alarm, minutnik, wyświetlać pogodę, zegar, kroki, ulubione kontakty, kalendarz, włączać dyktafon, włączać niektóre funkcje w słuchawkach Galaxy Buds, a także odczytywać powiadomienia z aplikacji (w tym wiadomości tekstowe). Jak się okazuje ten niewielki ekran jest bardzo przydatny.

Mniejszy panel też jest dotykowy i wykonany w technologii AMOLED, więc może działać w trybie zawsze włączonym (AOD - Always On Display). Wyświetla wtedy czas, datę, naładowanie akumulatora i małe piktogramy powiadomień, nie zużywając zbyt dużo energii. W zasadzie AOD działa też na dużym wyświetlaczu, ale to akurat ma mniejszy sens w składanym smartfonie.

Czy czytnik linii papilarnych jest szybki?

Tak, jest bardzo szybki i w zdecydowanej większości przypadków odblokowuje telefon w mniej niż sekundę, po pierwszym przyłożeniu palca. Umieszczono go na prawym boku obudowy.

Czy ma dobre głośniki?

Głośniki są dwa (stereo), grają z dość wysoką mocą, a ich ogólna jakość jest dobra. Słychać odrobinę niższych tonów, ale to wciąż nie jest poziom najlepszych smartfonów (gorszy np. od iPhone 13). Dolny głośnik jest większy i ma ujście na dole obudowy, a górny gra w szczelinie nad wyświetlaczem. W orientacji poziomej daje to lekką asymetrię w głośności, tym bardziej, że większy głośnik ma też wyższą moc.

Ciekawostka: tylko telefony z nakładką One UI 4 lub nowszą wspierają najwyższą jakość muzyki na słuchawkach Galaxy Buds 2 Pro. Chodzi o 24-bitowy dźwięk z kodekiem SSC (Samsung Seamless Codec).

Czy czas pracy na baterii jest długi?

Samsung Galaxy Flip 4 ma akumulator 3700 mAh, czyli o takiej samej pojemności, jak w Galaxy S22 i o 400 mAh więcej niż w Galaxy Flip 3. Większe ogniwo w połączeniu z nowszym procesorem i lepszą optymalizacją sprawia, że Samsung Galaxy Flip4 pracuje odczuwalnie dłużej. Nie bije rekordów, ale różnicę da się zauważyć.

Jego poprzednik, czyli Flip 3 w moim teście zazwyczaj działał od rana do wieczora, czasami nawet krócej. Nowszy Galaxy Flip 4 działa pełną dobę, czyli od rana do rana, nawet z włączoną funkcją AOD (mały wyświetlacz zawsze włączony). Można go z powodzeniem używać do nawigacji, przejechać pół Polski i jeszcze wystarczy na normalne używanie przez resztę wieczoru. Jeśli ktoś ma zamiar wykorzystać całą baterię tylko na granie, to może liczyć na około 4,5 godziny ciągłej rozrywki.

W ciągu 12 godzin leżenia w trybie czuwania, z włączonym w tle Wi-Fi, synchronizacją danych, średnią siłą sieci komórkowej i aktywnym cały czas wyświetlaczem (AOD), telefon zużywał około 14% energii z akumulatora.

Nie mam zamiaru zachwycać się jednym dniem typowej pracy na baterii, ale muszę przyznać, że plan minimum jest spełniony. Przy w miarę intensywnej obsłudze trzeba ładować telefon co noc, a przy bardzo lekkiej może dociągnąć do niespełna 1,5 dnia, ale to już w zasadzie maksimum.

Czy akumulator ładuje się szybko?

Krótka odpowiedź brzmi: nie. Samsung nie dodaje własnej szybkiej ładowarki do kompletu, więc każdy musi użyć takiej, jaką ma pod ręką. Ja korzystałem z ładowarki ponad 60 W od laptopa (z USB-C) i w takim przypadku Galaxy Flip 4 ładuje się w niespełna 1,5 godziny.

To nie jest szybko. Niektóre smartfony potrafią ładować się do pełna w 30 minut, a najlepsze nawet w 17 minut. Nie dotyczy to jednak telefonów składanych.

Telefon wspiera realnie tylko ładowanie 25 W (przewodowo), 15 W (indukcyjnie) i może bezprzewodowo udostępniać energię z mocą 4,5 W. Przydatna opcja do podładowania słuchawek lub smartwatcha.

Czy Samsung Galaxy Flip 4 działa szybko?

Na pokładzie jest Snapdragon 8+ Gen 1, czyli dosłownie najlepszy procesor, jaki można znaleźć w smartfonach z Androidem w 2022 roku. Telefon ma też szybką pamięć masową UFS 3.1, 8 GB RAM i wyświetlacz 120 Hz. On po prostu musi działać szybko i tak faktycznie jest.

Galaxy Flip4 to bardzo szybki smartfon do multimediów, fotografowania, nagrywania wideo 4K oraz grania. Pomijając kwestię skromnej baterii. Wszystkie popularne aplikacje działają na nim szybko, reakcje na dotyk są błyskawiczne, a obsługa systemu jest przyjemna.

Obudowa pod dużym obciążeniem nagrzewa się do ponad 40 stopni Celsjusza, ale zdarza się to głównie podczas dłuższego grania. Nie przeszkadza to aż tak bardzo w dotyku, ale ma wpływ na tak zwany throttling, czyli ograniczanie wydajności procesora, w celu zapobiegnięcia przegrzaniu. Throttling może po dłuższym czasie ograniczać wydajność nawet o 40%. Nawet wtedy procesor ma dość wydajności, aby wszystko działało szybko.

6.7 Wyniki benchmarków GFXBench T-Rex 120 kl/s GFXBench Manhattan 119 AnTuTu 8 866755 GFXBench T-Rex Offscreen 348 kl/s GFXBench Manhattan Offscreen 149 kl/s 7.1 Parametry telefonu Taktowanie CPU 3200 MHz Pamięć RAM 8192 MB Przekątna ekranu 6.7 cale/cali Waga 187 g 5.0 Bateria Bateria - rozmowy 1364 min. Bateria - internet 834 min. Bateria - filmy 877 min. 9.5 Ocena subiektywna Jakość filmów 5.5 Jakość zdjęć 5.6 Jakość wykonania 5.6

Czy w systemie są przydatne i ciekawe funkcje?

Samsung Galaxy Flip4 startuje z systemem Android 12 i nakładką One UI 4.1.x. To bardzo nowoczesny interfejs, funkcjonalny, atrakcyjny i całkiem nieźle zoptymalizowany. Do najważniejszych zalet należy wiele przydatnych opcji konfiguracyjnych oraz zestaw aplikacji z ekosystemu Samsung.

Widgety na obu wyświetlaczach - W ustawieniach ekranu blokady dostępne są widgety dla dużego wyświetlacza. Wyświetlimy je po otwarciu telefonu i podwójnym dotknięciu zegara i przesunięciu go w górę lub w dół. Możemy wybrać konkretne widgety i zmienić ich kolejność.

Co ciekawe widgety na małym, zewnętrznym ekranie ustawiamy oddzielnie. Wystarczy dotknąć dwukrotnie wyświetlacza żeby go wybudzić, a następnie przesunąć w bok i użyć przycisku “+”, aby dodać widget.

Można też przytrzymać palec na zegarze przez 2-3 sekundy, by wejść w tryb edycji i zmienić wygląd zegara na inny. Dobre jest to, że wygląd zegara może być dostosowany do smartwatcha takiego jak Samsung Galaxy Watch 5 Pro.

Powyższe funkcje dostępne są też w menu Ustawieniach telefonu - Ekran okładki.

Antywirus - W menu Ustawienia - Pielęgnacja urządzenia można znaleźć sekcję Ochrona urządzenia i tutaj wykonać skanowanie antywirusowe. System używa skanera McAfee.

RAM Plus - Brzmi jak rządowy program dodawania RAMu do komputerów, ale w praktyce jest to funkcja rozszerzenia pamięci RAM za pomocą pamięci masowej UFS 3.1. Nie jest tak szybka jak RAM, ale niekiedy moze się przydać. Mozemy dodać 2, 4, 6 lub maksymalnie 8 GB dodatkowej pamięci operacyjnej.

Game Booster - Pasek z narzędziami przydatnymi podczas grania. Jest tutaj opcja szybkiego zapisu zrzutów ekranowych lub wideo z gry, blokowania powiadomień, gestów i jasności, tryb wydajności i tryb oszczędzania energii (w tym obniżonego odświeżania do 48 Hz).

Panel przy krawędzi - To po prostu pasek boczny z przydatnymi skrótami do aplikacji, które chcemy mieć zawsze pod ręką. Nie musimy wychodzić na pulpit, żeby dotknąć ikony i włączyć kolejną aplikację.

Ruchy i gesty - Zestaw funkcji pozwalających np. wybudzić telefon podwójnym dotknięciem lub podniesieniem, wyciszyć dźwięki gestem poprzez przykrycie ekranu dłonią, przeciągnąć krawędzią dłoni w poprzek by zapisać zrzut ekranu, a nawet otworzyć panel powiadomień przesuwając palec na czytniku linii papilarnych.

Panel trybu elastycznego (tryb Flex) - Można zdefiniować które aplikacje mają go wspierać. Po zgięciu telefonu widok będzie dzielił się na podgląd treści na górze i elementy sterujące na dole. Np. w Spotify na górze będzie odtwarzacz, a na dole pasek czasu i kontrola głośności. Są też tutaj dodatkowe elementy, wspólne dla wszystkich aplikacji trybu Flex - szybki zrzut ekranu, przycisk wyświetlania górnego menu, kontrola jasności i płytka dotykowa (touchpad wyświetla się na dole i umożliwia wykonywanie gestów).

Czy Galaxy Flip 4 ma dobry aparat? Jakie zdjęcia i filmy robi?

Przede wszystkim należy wspomnieć o unikalnych cechach fotograficznych Flipa 4:

Może pokazywać fotografowany kadr zarówno z przodu, jak i z tyłu. To oznacza, że osoba fotografowana od razu widzi sama siebie i może ustawić się tak jak jej się podoba najbardziej.

Po zamknięciu telefonu można dwukrotnie nacisnąć przycisk zasilania, by włączyć podgląd aparatu. Ruch palcem w górę lub w dół zmienia obiektyw szerokokątny na ultraszerokokątny, a ruch prawo-lewo zmienia tryb forografowania na tryb nagrywania filmów.

Ponadto zginana konstrukcja stanowi podparcie, więc może służyć do robienia zdjęć bez trzymania (timer lub długie naświetlanie w nocy).

Z jednej strony aparaty w Galaxy Flip 4 są całkiem dobre, co zresztą możecie sami zobaczyć na poniższych zdjęciach. Warto obejrzeć je w pełnej wielkości, by lepiej ocenić szczegółowość. Jednak z drugiej strony trzeba przyznać, że wyposażenie fotograficzne tego smartfonu nie stoi na poziomie najlepszych telefonów flagowych. Czy to problem? Moim zdaniem nie.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny

Uważam, że aparaty w Galaxy Flip 4 zadowolą 95% osób, po prostu nie są równie dobre, jak ich odpowiedniki w Galaxy S22 Ultra lub nawet S22+. W praktyce Flip 4 ma takie same aparaty jak zeszłoroczny Flip 3, z tą różnicą, że wyposażony jest w znacznie lepsze przetwarzanie neuronowe (NPU) i usprawniony firmware. Dlatego zdjęcia mogą wyglądać trochę lepiej niż ze starszego Flipa 3, szczególnie te wykonane w słabym oświetleniu.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny

Do aparatu głównego ciężko się przyczepić. Obraz jest ostry, kontrastowy, czysty, wyraźny, a kolory nasycone. Podstawowy sensor spisuje się dobrze zarówno w dzień, jak i w słabym oświetleniu.



aparat tylny, podstawowy

Natomiast aparat ultraszerokokątny jest znacznie słabszy. Nadaje się do robienia zdjęć, które oglądamy w pełnym rozmiarze, ale po powiększeniu widać, że obraz nie jest tak ostry, jak w aparacie głównym. Ponadto boki kadru są znacznie bardziej rozmazane (wina obiektywu). Obiektyw jest ciemniejszy, przez co aparat “ultra” musi podnosić czułość ISO, a tym samym rosną szumy i siła algorytmów odszumiających. W dzień jakość jest po prostu akceptowalna, ale wieczorem lub w słabo oświetlonych pomieszczeniach jest słaba.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny

W słabszym oświetleniu też sytuacja wygląda całkiem w porządku, zwłaszcza w aparacie głównym z tyłu. Samsung ma skuteczny tryb nocny, stabilizację optyczną w obiektywie głównym, plus cyfrową w ultraszerokokątnym. Można wygodnie robić jasne zdjęcia "z ręki", bez obaw o poruszenie i rozmazanie obrazu.



aparat główny, tryb nocny



aparat ultraszerokokątny, tryb nocny

Przedni aparat jest całkiem dobry, przede wszystkim pod względem ostrości i ogólnej jakości kolorów. Tło w trybie portretowym jest zazwyczaj dobrze wycinane i rozmazywane. Rzecz jasna przedni sensor i optyka są małe, więc zdjęcia przednie wychodzą dobrze tylko w dzień.



aparat przedni, tryb portretowy



aparat przedni

Galaxy Flip 4 nagrywa wideo 4K 60 kl/s z tyłu i z przodu. Jakość filmów jest bardzo dobra. Kolory są naturalne, bez przesadnie podbitego nasycenia, płynność jest świetna, a optyczna stabilizacja obrazu działa skutecznie podczas ruchu. Zobaczcie efekt na wideo poniżej.

Czy warto kupić Galaxy Flip 4?

Galaxy Flip 4 to smartfon dla osób cieszących się pozytywną odmiennością. Mających frajdę z tego, że wyróżniają się i wzbudzają zainteresowanie. Dobry dla twórców i odbiorców treści w mediach społecznościowych, a także zaskakująco praktyczny na co dzień.

Jeśli Twój smartfon musi być szybki, funkcjonalny i robić dobre zdjęcia oraz filmy, ale absolutnie nie zniesiesz kolejnego nudnego urządzenia, to Samsung Galaxy Flip4 jest właśnie dla Ciebie. Pod wieloma względami zalicza się do telefonów z najwyższej półki, ale nie jest kolejną czarną płytką, podobną do miliona innych. I właśnie to jest jego największa zaleta.

Dla mnie Samsung Galaxy Flip4 to najlepszy składany telefon w 2022 roku. Rzecz jasna jeszcze bardziej zaawansowany jest model Galaxy Fold4, ale uważam, że te smartfony skierowane są do zupełnie innych odbiorców i nie stanowią dla siebie konkurencji. Oba są bardzo dobre w tym co robią.

Opinia o Samsung Galaxy Z Flip 4 [128 GB] Plusy jasny, składany wyświetlacz główny AMOLED 120 Hz,

przydatny zewnętrzny wyświetlacz AMOLED,

wodoszczelna obudowa IP68,

bardzo szybkie działanie i wysoka wydajność,

dobra jakość zdjęć i filmów 4K60,

skuteczna stabilizacja optyczna w aparacie tylnym,

nowoczesna stylistyka i dobra jakość wykonania,

dual SIM (z eSIM), 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC,

bezprzewodowe ładowanie akumulatora,

wiele przydatnych funkcji w systemie,

dwa głośniki stereo,. Minusy czas pracy na baterii około 1 dnia,

dość wolne ładowanie akumulatora,

aparat ultraszerokokątny ma przeciętną jakość,

brak wyjścia słuchawkowego mini jack 3,5 mm.





Galaxy Flip4 - ocena końcowa 96% 4.8/5

Obudowa i akcesoria: 4.9

Wyświetlacz: 4.9

Głośniki: 4.2

Podzespoły: 5.0

Bateria: 3.0

Aparaty: 4.7



Powyższe oceny uwzględniają klasę cenową smartfonu.