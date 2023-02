Smartfony z serii Galaxy S23 spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem. Dla producenta najważniejszy jest fakt, że do pozytywnych ocen recenzentów dochodzi wyjątkowo duże zainteresowanie ze strony kupujących.

Rekordowa przedsprzedaż Galaxy S23

Samsung zaprezentował smartfony Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra nieco ponad dwa tygodnie temu. Od razu wprowadził je do sklepów i jak się okazuje, chętnych na zakup nie brakuje.

Od 1 do 16 lutego można było skorzystać z oferty premierowej. Jak podaje producent, zdecydowało się na to niemal dwukrotnie więcej osób niż podczas ubiegłorocznej przedsprzedaży serii Galaxy S22. Samsung nie ujawnił konkretnych liczb, ale poinformował, że to najlepszy debiut nowych flagowych smartfonów w jego historii.

Dowiedzieliśmy się, że podczas trwania oferty premierowej najchętniej wybierany był model Galaxy S23 Ultra. Postawiła na niego ponad połowa zamawiających. To najbardziej zaawansowana i najdroższa z nowości koreańskiego producenta. Ma najlepszy aparat fotograficzny, a także największy wyświetlacz, który może być obsługiwany piórkiem S Pen.

Rozchwytywana oferta specjalna na Galaxy S23

W tym roku pierwsi kupujący mieli okazję skorzystać z kilku bonusów. Zdecydowana większość (aż 90 proc.) sięgających po Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra postawiła na ofertę „2x więcej pamięci”. Dzięki niej można było nabyć wyższą wersję pamięciową w cenie niższej, na przykład otrzymać Galaxy S23 8GB + 256GB w cenie Galaxy S23 8GB + 128 GB.

Tego typu oferta to pewien powiew świeżości względem tego co od lat oferują producenci starający się zachęcić klientów do zakupu na premierę. Zamiast dorzucania do smartfona gadżetu postanowiono zapewnić bardziej praktyczną opcję, która jak widać została przyjęta z dużym entuzjazmem.

Teraz Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra dostępne są w regularnej sprzedaży. Jeśli zastawiacie się czy warto dołączyć do grona posiadaczy najbardziej zaawansowanego modelu, wszystkie najważniejsze kwestie z nim związane znajdziecie w naszej recenzji Galaxy S23 Ultra.

Źródło: samsung