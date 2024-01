Zagrałoby się w Alien: Isolation 2, co nie? Fajnie byłoby też dostać oficjalny remake Dino Crisis. Niestety, to są rzeczy aktualnie nieosiągalne, niemniej warto skupić swoją uwagę na grze Instinction

Czy Alien: Isolation 2 powstanie? Nie wiemy. Twórcy tego znakomitego survival horroru, Creative Assembly, rozpoczęli w 2022 r. prace nad Hyenas, by we wrześniu 2023 r. SEGA anulowała projekt. O Dino Crisis Remake też cisza. Jak żyć i czym zaspokoić growy głód? Jest jedna produkcja (a nawet dwie) która prezentuje się arcyciekawie i warto mieć ją na uwadze. Oto Instinction.

Co to jest Instinction?

Populacja ciekawych gier na Unreal Engine 5 zwiększa się. Studio Hashbane Interactiv bierze w obroty narzędzie aurostwa Epic Games, by zaserwować graczom ociekającą prehistorycznym klimatem grę Instinction. W praktyce jest to wycieczka do świata dinozaurów z perspektywy pierwszej osoby i szeroko zakrojoną kampanią.

Rozgrywka w Instinction to połączenie walki, eksploracji i rozwiązywania łamigłówek, a całość podano na survivalowym talerzu. Twórcy nie pozostawiają złudzeń: “Musisz być zaradny i bystry, tylko odważni przeżyją”.

Nowy materiał wywołuje ciarki

Wypisz wymaluj Alien: Isolation, czyli gra, w której musimy być odważni i zaradni, a sympatyczny ksenomorf co i raz podkopuje nasze morale. W Instinction będą to dinozaury. I chociaż o istnieniu tej gry wiemy od dłuższego czasu, tak deweloperzy poczynili postępy, którymi postanowili się pochwalić.

Czujecie to? Tak pachnie jura i kreda – wiek dinozaurów. Twórcy wyciskają ostatnie soki z Unreal Engine 5. Grafika wygląda obłędnie, na uwagę zaśługuje oświeltenie, a raczej to, jak wpływa na odbiór otaczającej nas przyrody.

Premiera Instinction

Raczej wcześniej zagramy w GTA 6. Oficjalna strona gry podpowiada, że pełna gra celuje w czwarty kwartał 2025. Niemniej gra prezentuje się jak fuzja Alien: Isolation i Dino Crisis, co ma prawo się podobać. Zresztą to samo można napisać o The Lost Wild. Słyszeliście o tej grze? Jeśli nie, to biegiem do lektury The Lost Wild - oficjalny zwiastun.

Źródło: YouTube, Hashbane Interactive