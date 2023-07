Lipiec może i jest powszechnie nazywany sezonem ogórkowym, natomiast duzi sprzedawcy internetowi wcale w tym okresie nie odpoczywają. Pierwsze uderzenie w tym miesiącu należy do Allegro, a my sprawdzamy, co można zakupić taniej podczas trwających Allegro Days.

Allegro Days kontra Prime Days - lipiec promocjami stoi

Duzi gracze e-commerce nie odpuszczają nawet w środku lata. Wiemy już, że w dniach 11-12 lipca odbędzie się coroczne Amazon Prime Days, czyli akcja organizowana regularnie przez amerykańskiego giganta we wszystkich jego lokalnych oddziałach. Nie odpuszcza zatem także polski lider e-handlu. Portal Allegro wystartował właśnie z kolejnymi Dniami Allegro.

Sprawdzamy, na jakie promocje w elektronice (i nie tylko) mogą liczyć użytkownicy serwisu w dniach od 3 do 5 lipca. Co warto zaznaczyć, nie wszystkie okazje cenowe startują w ten sam dzień.

Co zatem przynosi akcja Allegro Days?

Pośród obniżek w segmencie mobile próżno szukać średniaków czy flagowców. Pośród promocji natrafimy co najwyżej na skromną, ale całkiem przyjemną Motorolę G32 4G/128GB, w cenie 499 złotych. Jest też wersja z 64GB, jeśli komuś bardzo zależy by przyciąć wydatki o kolejne 50 złotych. Oprócz Motoroli, możemy znaleźć pośród ofert także smartfon Realme 9i 5g w cenie 549 złotych. Pośród telefonów z wyższej półki wskazać można jedynie Apple iPhone 12. generacji. W wariancie 128GB jest on dostępny w dość dobrej cenie 3099 złotych (kolory biały i czarny).

Zabrakło na razie promocji na mocne laptopy - za to uwagę osób poszukujących taniego laptopa do codziennego użytku może przyciągnąć budżetowy Acer Extensa. Procesor Intel i5 jedenastej generacji, 16GB RAM, 512 GB SSD oraz Windows 10 w cenie 1954 złotych, to całkiem sensowna wycena.

Zerkając w kategorię słuchawek, warto mieć oko na ofertę X-Kom, a dokładniej na tą dotyczącą słuchawek dokanałowych Jabra Elite 4 Active. Jedne z najpopularniejszych "pchełek" TWS będą wkrótce dostepne w rewelacyjnej cenie 299 złotych. Już teraz trwa z kolei promocja na dokanałówki JBL Wave 200 oraz Xiaomi Earphones 2 Pro - jedne i drugie w cenie 149,99 zł.

Wideorejestratory, hulajnogi i inne rzeczy na drogę

Pośród ofert promocyjnych na hulajnogi elektryczne, trudno znaleźć prawdziwe hity - nieco niższe ceny niż zwykle dotyczą jedynie niezbyt spektakularnego modelu Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, w cenie 1449 złotych, mocniejszej Xiaomi Mi Electric Scooter M365 Pro 2 w cenie 2069 złotych oraz Xiaomi Mi Electric Scooter 3 za 1699 złotych.

Nie oznacza to jednak, że nie znajdziemy promocji wartościowych i faktycznie niezłych. Pozostając w tematach drogowych, w dobrej cenie (119 złotych) można nabyć kompresor samochodowy 70mai. Pierdółka to niedroga, a bardzo dobrze oceniana przez nabywców i przydatna namacalnie, bo niejednego już uratowała zaś na drodze i pozwoliła doturlać się do domu lub do wulkanizatora.

Pozostając przy tej samej marce - cena 289 złotych wydaje się być niezłą ofertą na wideorejestrator 70mai Dash Cam Lite 2. Jeszcze lepszą opcją jest model 70mai A500S Dash Cam Pro Plus w zestawie z tylną kamerka RC0. Ta kamera samochdodowa to prawdziwy rynkowy hit minionego roku, a w ramach Allegro Days oferowana jest w doskonałej cenie 439 złotych.

Dla zwolenników kamer samochodowych w postaci lusterka wstecznego, interesująca może być z kolei opcja Xblitz Mirror HQ w nieczęsto spotykanej kwocie 199 złotych.

Co w AGD i RTV?

W kategorii AGD można natrafić na przyzwoitą cenę frytkownicy beztłuszczowej Tefal Easy Fry EY201815 - przyzwoitą jak na obecny czas, ostatni raz bowiem cenę w okolicy 349 złotych widziano w okolicach lutego. Alternatywnie można skusić się na model marki Russel Hobbs w cenie 299 złotych.

Niezłą gratką jest zniżka na bardzo dobry ekspres automatyczny od De'Longhi - model DeLonghi ECAM370.95T możemy zdobyć za 2769 złotych. Z kolei za myjkę do okien Karcher zapłacimy nie 275, ale 199 złotych. Jedną z lepiej przyjętych okazji jest też oferta na zakup saturatora Soda Stream - model Terra dostać można w cenie 268 złotych.

Dysponując ograniczonym budżetem, a przymierzając sie do zakupu w miarę dużego telewizora, zajrzeć można do ofert na 65-calowy telewizor LG 65UQ751C, wyceniany na 2149 złotych, lub na nieco mniejszy, 55-calowy Samsung UE55AU7092 w cenie 1699 złotych.

Inne zweryfikowane promocje:

Powyższa publikacja nie jest artykułem sponsorowanym, ale redakcyjnym przeglądem ogólnodostępnych promocji. Zawiera jednak linki afiliacyjne, z których ewentualne zyski wspierają redakcję finansowo, umożliwiając jej tworzenie treści niezależnych od reklamodawców i sponsorów, a szczególnie cenionych przez naszych Czytelników. Skorzystanie ze wspomnianych linków nie wiąże się z żadnymi kosztami.