Ponad 200 milionów złotych. Kary o takiej wysokości nałożył na Allegro Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. Powodem było łamanie zasad konkurencji.

Dwa przewinienia Allegro. Pierwszy dotyczy usługi Smart

Tomasz Chróstny poinformował o nałożeniu na spółkę, która jest właścicielem platformy Allegro.pl dwóch kar. Pierwsza z nich dotyczy usługi Allegro Smart, a konkretniej zmian w regulaminach nowych użytkowników oraz obecnych korzystających z usługi.

Allegro do tej pory zastrzegało (w przypadku obu regulaminów), że może w każdej chwili zmienić warunki świadczonych usług Smart powołując się na „zmiany technologiczne i funkcjonalne lub uwarunkowania ekonomiczne i rynkowe”. Jak twierdzi jednak prezes UOKiK, jest to niedozwolone z uwagi na brak sprecyzowanych przesłanek, które pozwolą zmienić regulamin.

„Od lat postulujemy, by regulaminy były formułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały regulowały obowiązki stron umowy. Konsumenci opłacający z góry wielomiesięczny kontrakt mają prawo wierzyć, że konkretne warunki, na które wyrażają zgodę, będą niezmienne. Uprawnienia przedsiębiorcy do jednostronnej zmiany mogą prowadzić do nadużycia jego pozycji poprzez obciążenie konsumentów skutkami tych zmian. Zwłaszcza, gdy konsumenci nie mogą być całkowicie pewni, że odzyskają pieniądze za wykupione płatne usługi” - informuje Tomasz Chróstny.

Za pierwsze przewinienie Allegro, które narusza zbiorowe interesy konsumentów UOKiK ukarał spółkę sankcją finansową w wysokości 3.970.677 zł.

Drugie przewinienie okazało się być dużo bardziej kosztowne

W tym przypadku UOKiK zastosował karę w wysokości 206.169.786 zł. Dodając do tego sankcję za pierwsze przewinienie związane z Allegro Smart, spółka otrzymała karę na łączną kwotę ponad 210 milionów złotych.

Kosztowniejsze przewinienie dotyczy z kolei nadużywania pozycji na rynku względem konkurencji. Choć Allegro stanowi platformę sprzedażową, to spółka dysponuje również oficjalnym sklepem internetowym funkcjonującym pod nazwą „Oficjalny Sklep Allegro”.

To właśnie względem sklepu Allegro zostało wszczęte postępowanie antymonopolowe na wniosek konkurentów na rynku. Jak dowiódł UOKiK - Allegro rzeczywiście miało w niedozwolony sposób wykorzystywać swoją pozycję na rynku.

„Spółka faworyzowała własny sklep internetowy (Oficjalny Sklep Allegro na platformie działającej pod domeną allegro.pl kosztem niezależnych sprzedawców, którzy oferowali takie same lub podobne praktyki. Skutki tej praktyki mogli odczuć również konsumenci, którzy mogli mieć ograniczoną możliwość wyszukiwania najlepszej dla siebie oferty” - mówił na temat przewinienia Allegro Tomasz Chróstny.

Allegro odpowiedziało już na decyzję UOKiK i nie zgadza się z decyzją urzędu. Spółka ma możliwość odwołania się od niej.

Źródło: UOKiK