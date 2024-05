Serię Forza Horizon znają zapewne wszyscy entuzjaści gier samochodowych. Tak się składa, że deweloperzy, którzy w przeszłości współtworzyli serię, łączą siły z Amazon Games.

Amazon Games ogłasza zawarcie umowy wydawniczej z Maverick Games. Jest to studio założone w 2022 roku przez byłych członków zespołu odpowiedzialnego za współtworzenie serii wyścigowej Forza Horizon. Deweloperzy zaserwują graczom to, w czym najwyraźniej czują się najlepiej.

Weterani branży wrzucają kolejny bieg

Umowa dotyczy nadchodzącej gry samochodowej z otwartym światem. Partnerstwo z Maverick Games, które ma swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii, wiąże się także z planami Amazon Games na rozszerzenie swojej działalności w Europie, co zostało podkreślone niedawnym ogłoszeniem o otwarciu nowego studia developerskiego w Bukareszcie.

Umowa z Maverick Games jeszcze bardziej wzbogaci portfolio Amazon Games, w którym już teraz znajdziemy otwarte światy (New World, Lost Ark). To nie wszystko, bowiem Amazon Games ma w zapasie kilka innych oczekiwanych tytułów, w tym Throne and Liberty oraz nową dużą grę z serii Tomb Raider.

Jest zdecydowanie za wcześnie na szczegółowe informacje. Niemniej wiemy, że głównym scenarzystą nadchodzącej gry będzie Jamie Brittain - współtwórca nagrodzonego przez BAFTA brytyjskiego serialu Skins.

