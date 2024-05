Wreszcie. Warner Bros. Games ogłasza, że długo oczekiwana bijatyka platformowa MultiVersus jest już oficjalnie dostępna. Co istotne, w tytuł zagrać można całkowicie za darmo.

Darmowa gra MultiVersus jest już dostępna na konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One oraz na komputerach PC (Steam, Epic Games Store). Dzieło autorstwa Player First Games obsługuje cross-play i cross-progress.

Gra MultiVersus, stworzona przez studio Player First Games przy wsparciu produkcyjnym i ciągłym nadzorem Warner Bros. Games San Diego, koncentruje się na ciągle rosnącej liście znanych postaci z uniwersum Warner Bros. Discovery. W pierwszym sezonie o nazwie Sarkazm i nikczemność możemy zagrać nowymi bohaterami, takimi jak Joker z uniwersum DC, Jason Voorhees z horroru Piątek 13-go oraz Bananowy Strażnik z Pory na przygodę. Agent Smith z serii Matrix zostanie dodany do składu w późniejszej fazie sezonu.

Oprócz debiutu MultiVersus wprowadzono nowy tryb PvE (gracz kontra środowisko) o nazwie Szczeliny, który przynosi graczom niespodziewane zwroty akcji i świeże doznania, odbiegające od znanej rywalizacji PvP (gracz kontra gracz). Zabawne i dynamiczne walki nadal odbywają się w światach znanych z takich animowanych seriali jak Laboratorium Dextera i Atomówki, które już teraz są dostępne na nowych mapach.

Darmowych gier jest więcej

Oferta na darmowe gry jest nieco większa. Do 30 maja do godziny 17:00 odebrać można Farming Simulator 22 z Epic Games Store. Również 30 maja wygaśnie oferta na Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War za darmo.

Źródło: informacja prasowa