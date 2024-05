Mało wam serialowych adaptacji gier komputerowych? Do tego zacnego grona dołącza Tomb Raider - Prime Video przedstawia pierwsze szczegóły nadchodzącego serialu.

Prime Video najwyraźniej “poczuło krew” i idzie za ciosem. Serial Fallout, który można obejrzeć na platformie Amazon Prime Video, to nie wszystko, co ma do zaoferowania streamingowy gigant, a raczej co będzie miał.Oto nadchodzi serial Tomb Raider - już oficjalnie.

Serial Tomb Raider: najważniejsze informacje

Serial jest produkowany przez Crystal Dynamics i Amazon MGM Studios.

Produkcja będzie dostępna wyłącznie w Prime Video.

Scenarzystką i producentką wykonawczą będzie Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

Kto odegra główną rolę? Cóż, tego aktualnie nie wiemy

Podobnie jak tajemnicą owiana jest przybliżona data premiery, wszak Prime Video dopiero co zamówiło serial.

rozwiń

"Z radością ogłaszam, że zamówiliśmy epicki, pełen przygód serial Tomb Raider od niezwykle utalentowanej, nagrodzonej Emmy Phoebe Waller-Bridge i zespołu Crystal Dynamics" - powiedziała Jennifer Salke, szefowa Amazon MGM Studios. "Fani i osoby nie znające marki mogą spodziewać się ekscytujących przygód, które uhonorują dziedzictwo tej kultowej postaci”.

Serialowe szaleństwo trwa

Z pewnością w nadchodzacych tygodniach i miesiącach otrzymamy nowe informacje o serialowej adaptacji Tomb Raider. Jedno jest pewne: serialowe szaleństwo trwa w najlepsze. Przykłady? Proszę bardzo: drugi sezon serialu Fallout został potwierdzony, drugi sezon The Last of Us pojawi się najwcześniej w 2025 r. Przedstawiciel Blizzarda również ciepło wypowiada się o idei serialowej adaptacji Diablo.

A wy? Jaki serial, będący adaptacją gry chcielibyście obejrzeć? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Moim typem jest serial w klimacie Gorky17.

Źródło: Tomb Raider Official