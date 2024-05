Silent Hill 2 Remake wychodzi z ukrycia. W trakcie State of Play zaprezentowano nowy zwiastun wraz z dokładną datą premiery. Poznaliśmy też cenę gry na Steamie oraz w PlayStation Store.

Wielu graczy może odetchnąć z ulgą. Jedna z najlepszych gier 2024, Silent Hill 2 Remake od polskiego Bloober Team, oficjalnie trafi na rynek 8 października 2024 r. Odświeżona wersja kultowego survival horroru dostępna będzie na PC oraz konsolach PlayStation 5.

Silent Hill 2 Remake: najważniejsze informacje

W trakcie State of Play zaprezentowano nowy zwiastun z fragmentami rozgrywki. Jednak to, co równie istotne, kryje się w czeluściach platformy Steam oraz PlayStation Store.

Standardowa edycja wersji pecetowej Silent Hill 2 Remake to wydatek 324,99 zł w przedsprzedaży. Z kolei wersja Digital Deluxe w przedsprzedaży kosztuje już 369,99 zł. Droższa wersja to przede wszystkim dostęp do gry 48 godzin wcześniej oraz "garść" cyfrowych upominków wraz z elementami kosmetycznymi do wykorzystania w grze.

W PlayStation Store nieco taniej. Standardowa edycja Silent Hill 2 Remake w przedsprzedaży kosztuje 299 zł, zaś Digital Deluxe Silent Hill 2 Remake to wydatek 339 zł.

Zmiany w nowej wersji gry

Uwspółcześniona wersja kultowego horroru nie zamierza “wywracać” oryginalnych założeń do góry nogami. Daniem głównym będzie odświeżona szata graficzna, niemniej o pewnych zmianach należy wspomnieć.

“W nowej wersji porzucono statyczne ujęcia na rzecz widoku zza ramienia, przybliżającego graczowi perspektywę Jamesa, co potęguje napięcie towarzyszące eksploracji miasta i starciom z potworami” - czytamy w opisie gry na platformie Steam.

Co więcej, w toku rozgrywki zwiedzimy “wcześniej niedostępne miejsca i budynki, w tym również zupełnie nowe, stworzone na potrzeby nowej wersji gry”. Widać więc wyraźnie, że remake “dorzuci” coś od siebie w tej kwestii, ale z umiarem.

Źródło: Steam, PlayStation, Konami, zdjęcie otwarcia: YouTube/PlayStation