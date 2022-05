Amazon zamierza stworzyć własny internet satelitarny, stając do rywalizacji z firmą SpaceX i jej projektem Starlink. Co już wiemy na ten temat?

Amazon chce mieć swojego Starlinka, czyli Bezos kontra Musk: odsłona nie-wiadomo-która

Rywalizacji Jeffa Bezosa i Elona Muska ciąg dalszy. Satelitarna sieć Starlink tego drugiego to już zaawansowany projekt, odgrywający coraz ważniejszą rolę na rynku. Pomógł połączyć z Internetem Ukraińców, a wielu osobom na świecie zapewnia po prostu szybkie łącze. Niebawem poważnego konkurenta dla niego przedstawi Amazon.

Wprawdzie Bezos nie jest już dyrektorem generalnym Amazona, ale wciąż pełni w nim ważną funkcję. W dodatku częścią projektu jest też inne przedsiębiorstwo Amerykanina, mianowicie Blue Origin (od lat rywalizujące ze SpaceX Elona Muska). Przejdźmy jednak do konkretów…

Project Kuiper – internet z kosmosu w wydaniu Amazona

Chodzi o Project Kuiper. Pod tą nazwą kryje się inicjatywa, której celem jest dostarczanie internetu z kosmosu, poprzez 3236 satelitów umieszczonych na niskiej orbicie okołoziemskiej. Na razie nie zostało wyniesione ani jedno takie urządzenie, ale podpisany został już wielomiliardowy kontrakt pomiędzy Amazonem a Blue Origin, United Launch Alliance (czyli spółką łączącą firmy Boeing i Lockheed Martin) oraz Arianespace.

Dla porównania: sieć Starlink tworzy aktualnie około 2000 satelitów, a ostatecznie ma ich być kilka razy więcej. Jednak choć Project Kuiper zaczyna ze sporym dystansem do nadrobienia, wciąż ma olbrzymie szanse, by odegrać istotną rolę na rynku komunikacji satelitarnej, wycenianym na kilkadziesiąt miliardów dolarów.

Stawka? Duże pieniądze i dobry PR

Dla Amazona i jego partnerów to wielka rzecz, a przy okazji szansa na dobry PR – wszak chodzi o dostarczenie internetu także tam, gdzie dziś nie dociera, a konwencjonalnymi metodami trudno byłoby to zmienić. Tymczasem szacuje się, że jedna trzecia ludzi na Ziemi nigdy nie miała okazji skorzystać z globalnej sieci.

Przeciwnicy pomysłu zwracają uwagę na to, że zaraz kompletnie zaśmiecimy sobie orbitę, z czym może wiązać się wiele negatywnych konsekwencji. Oczywiście nie chodzi tu tylko o to, by zabronić Bezosowi realizację tego projektu – podobne głosy krytyki wciąż kierowane są też w stronę Muska.

Źródło: CNBC, informacja własna