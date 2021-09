Starlink, czyli megaprzedsięwzięcie Elona Muska, którego celem jest zapewnienie dostępu do internetu z dowolnego miejsca na Ziemi, rozszerza swoje macki dostępowe na teren Polski. Znamy już lokalny cennik usługi

O usłudze Starlink, którą dokładnie opisujemy w naszym poradniku, dotychczas potencjalny klient mieszkający w Polsce mógł jedynie marzyć. Wszystkim Starlink kojarzył się przede wszystkim z festiwalami świateł na niebie, które były efektem przelatujących nisko nad Ziemią satelitów. O Starlink dyskutowaliśmy w kategoriach zagrożeń dla obserwacji astronomicznych, rekordów, które taki internet satelitarny bije w innych europejskich krajach.

Teraz możemy w końcu poruszyć temat Starlinka jako usługi, która ma konkretnie ustalony cennik dla klienta na terenie Polski i można ją zamówić.

Ile będzie kosztował Starlink w Polsce? Jak szybko go dostaniemy?

Na pewno cieszyć się możemy, że Starlink można już kupić w Polsce, jednak nie mówmy hop zanim nie przeskoczymy. Dotyczy to przede wszystkim terminu realizacji usługi. Każdy klient zanim otrzyma zestaw musi wnieść, zwrotny depozyt w wysokości 449 złotych, który jednocześnie stanowi gwarancję, że nasze zamówienie będzie realizowane. Niestety na stronie czytamy, że w zależności od lokalizacji realizacja usługi może potrwać nawet 6 miesięcy. Przypuszczam, że w Polsce będzie do znacznie szybciej, ale warto przygotować się na zwłokę.

Cenę usługi dla nas, praktycznie taka sama w całej Polsce, zobaczymy wyszukując naszą lokalizację w wyszukiwarce Starlink. Może nie być w niej dokładnie naszej ulicy, ale można na szczęście posłużyć się kodem pocztowym i nazwą miejscowości.

Cena zestawu Starlink wynosi 2269 złotych. Do tego należy doliczyć 276 złotych za wysyłkę. Następnie co miesiąc operator usługi będzie obciążał nasze konto kwotą 449 złotych

Do finalizacji zakupu konieczne jest oczywiście podanie danych kontaktowych, adresu do wysyłki i cierpliwość w oczekiwaniu na dostawę naszego zestawu Starlink. Należy także zaakceptować regulamin usługi, który dostępny jest oczywiście w języku polskim.

SpaceX gwarantuje sprawne działanie zestawu przez co najmniej 12 miesięcy. Ta jak i inne informacje, które zabezpieczają dostawcę przed ewentualnymi uwagami użytkownika Starlink co do dostępności usługi w trakcie jej użytkowania, zebrano w specjalnym dokumencie.

Czy będzie to taki sam Starlink jak gdzie indziej? Jakie będą ograniczenia?

Pod względem technicznym Starlink jest identyczny na całym świecie. Każdy otrzymuje podobny zestaw odbiorczo nadawczy, na który składa się przypominający modem kablowy pudełeczko i niewielka płaska antena, którą należy umieścić na dworze. Nie musimy tu być tak dokładni jak w przypadku anteny do telewizji satelitarnej, która musi być dokładnie wycelowana w satelitę, gdyż satelity Starlink są w ciągłym ruchu. Różnice mogą za to dotyczyć wydajności takiego internetu i samej dostępności w czasie.

Space dopóki nie zbuduje pełnej sieci satelitów dostępowych, traktuje Starlink jako usługę w fazie testowej. Dostępność zestawów nadawczo-odbiorczych może być w tym czasie ograniczona

Operator usługi w informacji skierowanej do pierwszych klientów informuje, że spodziewane prędkości będą na razie mieścić się w zakresie od 50 do 150 Mbps. Spodziewane opóźnienia z kolei w zakresie 20 do 40 ms.

Starlink nie jest obecnie także w stanie zagwarantować dostępności 24/7, mogą pojawić się krótkie przerwy w pracy sieci. Do wyeliminowania przerw i poprawy wydajności konieczna jest rozbudowa sieci satelitów na orbicie Ziemi, którą SpaceX konsekwentnie realizuje.

Niemniej możemy sobie powiedzieć, że Starlink właśnie zadebiutował w Polsce i stał się alternatywą dostępu do internetu dla miejsc, w których trudno o doprowadzenie wydajnej sieci przewodowej lub zapewnienie naziemnego dostępu radiowego. O Starlink warto też pomyśleć, jeśli wspomniane media komunikacyjne choć dostępne, są znacznie droższe niż dostęp satelitarny.

Na koniec wideo, na którym można zobaczyć jak wygląda zestaw Starlink i jego instalacja. To jeszcze doświadczenia użytkownika z zagranicy, ale niedługo powinny pojawić sie także nasze lokalne opinie.

Źródło: Starlink, SpaceX, inf. własna