Głośno zapowiadana, coroczna akcja promocyjna amerykańskiego giganta handlowego właśnie wystartowała. Na jakie zniżki mogą liczyć klienci podczas Amazon Prime Day?

Amazon Prime Day, czyli garść promocji dla zarejestrowanych

O nadchodzącym Amazon Prime Day pisaliśmy już kilka dni temu. Nie powtarzając się więc zbytnio - do czynienia mamy z cykliczną akcją promocyjną, mającą przyciągać klientów zniżkami i wyprzedażami, a jednocześnie zachęcać nowych użytkowników do zapisów do programu Amazon Prime, przyslowiowego oczka w głowie Jeffa Bezosa.

Dotychczas Polacy mogli polować na okazje Prime Day jedynie poprzez zagraniczne serwisy Amazona, w tym roku natomiast lokalny oddział firmy także dołącza do wydarzenia. Jedynym warunkiem aby skorzystać z oferowanych okazji cenowych jest uczestnictwo w programie Prime. Zarejestrować można się w każdej chwili - dostępny jest cały czas 30-dniowy, bezpłatny okres próbny.

Prawdziwe promocje - co rzeczywiście staniało?

Wszelkie oferty promocyjne zawsze warto weryfikować i nie trzeba Was o tym w żaden sposób przekonywać. Szukając na własną rękę okazji cenowych pamiętajcie o korzystaniu chociażby z porównywarek cen, w których można zarówno ustalić autentyczną, aktualną cenę rynkową danego produktu, jak i zajrzeć w historię kształtowania się cen w ostatnich tygodniach.

Możecie też po prostu zaufać nam. Poniżej znajdziecie wybrane oferty z Amazon Prime Day, które zweryfikowaliśmy i mogą okazać się całkiem korzystną opcją zakupową.

Marki własne Amazon

Nie jest zaskoczeniem, że marki własne Amazon grają w Prime Day pierwsze skrzypce. Jeśli planowaliście wyposażyć się w czytnik Kindle czy głośnik Echo, jest to zapewne najlepszy moment.

Obiektywy Sony, monitory Huawei, a nawet coś od DJI

Słuchawki, słuchawki i jeszcze raz słuchawki

Powiedzmy sobie uczciwie - najpopularniejszych modeli tutaj raczej nie znajdziemy. Nie oznacza to jednak, że skazani jesteśmy wyłącznia na kiepskiego sortu zalegacze magazynowe. Bose 700 za niecałe 9 stówek nie zdarza się codziennie, a i parę tanich modeli Philips można obecnie nabyć nie nadwyrężając swojego budżetu.

Garmin? Kto pierwszy, ten lepszy.

W segmencie zegarków sportowych również nie spodziewajmy się natrafić na tegoroczne nowości. Na szczęście cechą charakterystyczną tego segmentu rynku jest dość mała dynamika zmian w sprzęcie - a tym samym wiele modeli zegarków z ostatnich lat ma stałe grono nabywców. Wyjątkowo wszechstronna oferta Garmina była na tyle gorąca, że przesiana została praktycznie w godzinę o starcie Prime Day - modele Venu 2, Venu 2s, Fenix 6X Pro czy Forerunner 245 nie są już dostępne. Mimo to nadal znaleźć można dobre oferty na kilka wartościowych modeli (łącznie z konkurencyjną marką Polar).

Nie zapominajmy o AGD...

...Lego...

...oraz innych sprzętach

Lista ofert promocyjnych ulega stałym zmianom, stąd będziemy ją aktualizować w trakcie trwania Prime Day. Ceny wyjściowe wskazane przez nas nie zawsze są cenami przekreślonymi przez Amazon - najczęściej odnosimy się do najniższych cen rynkowych, w jakich można w Polsce nabyć daną rzecz w stanie nowym i oryginalnie zapakowanym.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do produktów o których piszemy. Kliknięcie w te linki nie wiąże się dla Ciebie czytelniku z żadnymi kosztami, natomiast dla nas jest wsparciem redakcyjnego budżetu, dzięki czemu możemy tworzyć dla Ciebie niezależne treści.