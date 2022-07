W dniach 12-13 lipca odbędzie się coroczna akcja promocyjna Amazon Prime Day. W tym roku po raz pierwszy zawita ona także do Polski. Co już wiemy o tym wydarzeniu i czy warto z tej okazji rozważyć dołączenie do programu Prime?

Czym jest Amazon Prime Day

Amazon Prime Day to ogólnoświatowa akcja promocyjna amerykańskiego giganta, która corocznie zachęcać ma klientów do tańszych zakupów, a dodatkowo stanowić impuls do dołączania do programu Amazon Prime dla tych, którzy do tej pory byli obojętni na jego uroki.

Dotychczas Polacy mogli polować na okazje Prime Day jedynie poprzez zagraniczne serwisy Amazona, w tym roku natomiast lokalny oddział firmy także dołącza do wydarzenia. Możnaby ironicznie rzec, że w końcu dołączyliśmy do tej samej części świata. A zatem - czego można spodziewać się w dniach 12 i 13 lipca?

Promocje, darmowa wysyłka i darmowe gry

Pośród marek, których produkty pojawią się w promocyjnych cenach w trakcie Prime Day wymieniono do tej pory między innymi: Apple, Lego, Philips, Sony, Huawei, Bose, Harman czy Logitech. Ponadto, zerkając na poprzednie edycje tego wydarzenia, można po cichu liczyćrownież na okazje dotyczące marek własnych Amazona, a więc na przykład na możliwość zakupienia w niskiej cenie czytnika Kindle.

Wszystkie wysyłki zamówień produktów promocyjnych mają być bezpłatne.

Oprócz okazji cenowych na produkty, na swoją dawkę dobroci mogą liczyć również gracze. W ramach opisywanego wydarzenia Amazon udostępni za darmo aż 30 nowych gier, a pośród potwierdzonych tytułów znajdują się między innymi GRID Legends, Mass Effect Legendary Edition czy kilka tytułów z uniwersum Star Wars.

Warunki skorzystania z promocji

Warunek jest jeden (zawsze jakiś jest, prawda?). Aby cieszyć się ofertą Prime Day (a przy okazji także dostępem do serwisu VOD) należy być uczestnikiem programu Amazon Prime.

Opcje dołączenia do tego programu są obecnie trzy:

darmowe 30 dni próbnego dostępu

miesięczny dostęp w cenie 10,99zł

subskrypcja roczna w cenie 49zł

Zapisać się można pod tym adresem:

Co nam daje Prime?

Co daje przynależność do programu Prime oprócz wspomnianego dostępu do promocyjnych ofert w nadchodzącym tygodniu?

darmową wysyłkę zamówień które realizowane są przez Amazon, bez minimalnej kwoty zakupu

które realizowane są przez Amazon, bez minimalnej kwoty zakupu dostęp do Amazon Prime Video , gdzie swobodnie można marnotrawić swój wolny czas oglądając chociażby bijący rekordy popularności, obrazoburczy serial The Boys, śledząc The Grand Tour , słuchając koncertów Metalliki czy Rammsteina, czy też ponownie oglądając serialowe klasyki w rodzaju Mr Robot czy The Office. Jest to też jedyne miejsce, gdzie we wrześniu będzie można legalnie obejrzeć wyczekiwany (z głębokim niepokojem) serial Władca Pierścieni.

, gdzie swobodnie można marnotrawić swój wolny czas oglądając chociażby bijący rekordy popularności, obrazoburczy serial The Boys, śledząc The Grand Tour , słuchając koncertów Metalliki czy Rammsteina, czy też ponownie oglądając serialowe klasyki w rodzaju Mr Robot czy The Office. Jest to też jedyne miejsce, gdzie we wrześniu będzie można legalnie obejrzeć wyczekiwany (z głębokim niepokojem) serial Władca Pierścieni. dostęp do usługi Prime Gaming i objętych przez nią gier na PC i dodatków do gier

Sam serwis stremingowy Prime Video bardzo polecamy jako odtrutkę od Netflixa (choć konkurencja jest silna).

A jak będzie z promocjami? Obietnice na pewno są spore, choć wiemy jak bywa i często skarby trzeba sobie wygrzebać ze stosu przeciętnych obniżek, zresztą wszelkie oferty promocyjne zawsze warto weryfikować i nie trzeba Was o tym w żaden sposób przekonywać. O atrakcyjności Prime Day przekonamy się już wkrótce, a wszelkimi ciekawymi znaleziskami z pewnością podzielimy się na łamach benchmark.pl.

źródło: Amazon, informacja własna