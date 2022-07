Już w przyszłym tygodniu wystartuje Prime Day 2022. W tym roku wielka wyprzedaż Amazona będzie miała miejsce także w naszym kraju. Będzie to okazja, by sporo zaoszczędzić na zakupie dobrego sprzętu. Właśnie poznaliśmy obniżone ceny niektórych produktów.

Kindle, Fire TV i Echo w mega promocji na Amazon Prime Day 2022

Amazon z wyprzedzeniem ogłosił, w jakich cenach dostępne będą jego produkty podczas Prime Day 2022 w Polsce. Okazuje się, że warto będzie zapolować między innymi na czytniki Kindle, przystawki Fire TV i głośniki Echo.

Podstawowy Kindle (10. generacji) z podświetlanym ekranem o przekątnej 6 cali kupimy za 224,99 zł (podczas gdy normalnie Amazon liczy sobie za niego 399,99 zł). Promocyjna cena wypasionego modelu Paperwhite (11. generacji) wyniesie natomiast 459,99 zł (zamiast normalnych 689,99 zł).

Sporych obniżek – o kilkadziesiąt złotych – doczekają się również przystawki do telewizorów. Podstawowy model – Fire TV Stick – zostanie przeceniony ze 199,99 zł do 139,99 zł, a oferujący łączność Wi-Fi 6 i wysoką rozdzielczość Fire TV Stick 4K Max: z 309,99 zł do 216,99 zł.

Choć cieszą się mniejszą popularnością, warto też wspomnieć o tzw. inteligentnych głośnikach Amazona. A to dlatego, że Echo 4. generacji kupimy za 324,99 zł (a nie 499,99 zł), a Echo Dot za symboliczne 99,99 zł (a nie 299,99 zł). Niestety ani jeden, ani drugi wciąż nie rozumie po polsku.

Jeden warunek: trzeba mieć wykupiony abonament Amazon Prime

Na koniec przypomnijmy dwie kluczowe informacje. Pierwsza jest taka, że Prime Day 2022 trwa od 12 do 13 lipca. Druga – że warunkiem koniecznym do skorzystania z promocji jest bycie członkiem programu Prime.

Warto nim być tak czy siak, bo za 49 zł rocznie otrzymujemy między innymi darmową wysyłkę zamówień realizowanych przez Amazona (i to bez minimalnej kwoty zakupu) oraz dostęp do usług Prime Gaming i Prime Video – mocnego rywala Netfliksa.

Źródło: Amazon Polska, informacja własna