Kolejny czwartek, kolejna darmowa gra od Epic Games Store. Tym razem do pobrania jest nieco starsza, ale za to kultowa o oczach wielu graczy produkcja.

Fallout: New Vegas za darmo na Epic Games Store

Zarządzający sklepem Epic Games Store zdecydowali się udostępnić grę Fallout: New Vegas. Zainteresowani mogą przypisywać ją do swoich bibliotek od dziś do 1 czerwca do godziny 17:00 naszego czasu.

Trzeba zauważyć, że w promocji pojawiła się Edycja Ostateczna. To dopakowane wydanie gry zawierające komplet czterech dużych dodatków - Krwawą Forsę, Szczere Serca, Smutki Starego Świata i Drogę przez pustkowia, a także zestawy uzbrojenia, amunicji i receptur z pakietów Wyposażenie Kuriera i Arsenał Zbrojmistrzów.

rozwiń

Wysoko oceniane RPG

Fallout: New Vegas to produkcja przygotowana przez cenione studio Obsidian Entertainment znane z najlepszych gier RPG.

Debiutowała w 2010 r., chociaż fabuła rozgrywa się w odległej, postapokaliptycznej przyszłości. To poboczna odsłona doskonale znanej serii, która zebrała bardzo wysokie noty. Pod względem technicznym oraz obowiązującej mechaniki rozgrywki Fallout: New Vegas był, a w zasadzie nadal jest, blisko spokrewniony z Fallout 3.

Trwa MEGA wyprzedaż Epic 2023

Przypominamy, że w sklepie Epic Games Store cały czas trwa tzw. MEGA wyprzedaż. Rozpoczęła się 18 maja i potrwa aż do 15 czerwca.

W jej ramach oferowanych jest szereg atrakcji. Chodzi o zniżki sięgające nawet 75 proc. na wiele różnych propozycji z katalogu sklepu, Kupony Epic dające 25 proc. zniżki przy zakupach za minimum 59,99 zł oraz nowy program Nagrody Epic.