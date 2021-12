Macie już prezenty dla wszystkich bliskich, ale zapomnieliście o sobie? Budżet nie pozwala teraz na szaleństwa? Jeśli ucieszycie się z nowej gry w kolekcji to warto zajrzeć na Steam.

Ruszyła zimowa wyprzedaż na Steam

Wyprzedaże z okazji najgorszej z pór roku pojawiły się we wszystkich najpopularniejszych cyfrowych sklepach. Oferują ją GOG oraz Epic Games Store, który poza niższymi cenami przygotował też sporo innych atrakcji. W końcu dołączył również Steam. Czy z równie ciekawymi propozycjami?

Wielu graczy pozostaje wiernych tej platformie. Okazji do zakupów w niższych cenach będzie sporo. Nie tylko z racji obszernego katalogu ujętego w promocji, ale taż dlatego, że zimowa wyprzedaż na Steam potrwa aż do 5 stycznia (do godziny 19:00 naszego czasu).

Zimowa wyprzedaż 2021 Steam - najciekawsze oferty

Batman: Arkham Collection taniej o 85% (za 34,94 zł)

Cyberpunk 2077 taniej o 50% (za 99,50 zł)

Dark Souls III taniej o 75% (za 49,99 zł)

DEATH STRANDING taniej o 70% (za 74,97 zł)

DEATHLOOP taniej o 50% (za 124,50 zł)

Dishonored 2 taniej o 80% (za 24,80 zł)

Dragon Age Inquisition – Game of the Year Edition taniej o 88% (za 21,58 zł)

F1 2021 taniej o 60% (za 107,96 zł)

Frostpunk taniej o 70% (za 32,99 zł)

Mass Effect: Andromeda Deluxe Edition taniej o 84% (za 19,18 zł)

Mirror's Edge Catalyst taniej o 90% (za 6,99 zł)

Ori and the Will of the Wisps taniej o 76% (za 35,63 zł)

Planet Zoo taniej o 75% (za 40,49 zł)

Red Dead Redemption 2 taniej o 50% (za 124,95 zł)

The Sims 4 taniej o 88% (za 16,78 zł)

Unravel Two taniej o 90% (2,69 zł)

Torchlight III taniej o 75% (za 35,74 zł)

Watch_Dogs taniej o 75% (za 29,97 zł)

Watch_Dogs 2 taniej o 80% (za 49,98 zł)

Wiedźmin 3: Dziki Gon taniej o 80 % (za 19,99 zł)

Trudno jest pokusić się tutaj o listę, która będzie trafiała w serca każdego gracza. Powodów można wskazać wiele. Każdy ma inną bibliotekę, inne upodobania co do preferowanych gatunków gier i wreszcie inaczej podchodzi do oceny poszczególnych cen.

Pewne kwestie są jednak niepodważalne. Oferowany przez Steam katalog prezentuje się bardzo obszernie i w niektórych przypadkach rabaty można uznać za kuszące. Względem Epic Games Store nie można jednak liczyć na nielimitowane kupony (po 40 złotych) czy na kilkanaście darmowych gier. Steam w prezencie daje wyłącznie... animowaną naklejkę.

Dajcie znać czy już coś upolowaliście i polecacie innym.

Źródło: Steam