Testujemy AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) - to technologia która jeszcze przed premierą okrzyknięta została konkurentem NVIDIA DLSS. Czy słusznie? Sprawdzamy jakość obrazu i wydajność!

AMD FSR to techologia przyśpieszająca działanie gier, która zadziała zarówno na kartach Radeon, jak i GeForce

FSR opiera się na renderowaniu gry w niższej rozdzielczości i zaawansowanym skalowaniu

Na start FSR działa w czterech grach: KingsHunt, The Riftbreaker, Terminator: Resistance i Godfall

Wkrótce wsparcie mają otrzymać między innymi Resident Evil Village, Far Cry 6, DOTA 2, Hired Gun, czy Blood Hunt

U podstaw NVIDIA DLSS i AMD FSR (FidelityFX Super Resolution) leży ta sama idea - przyśpieszenie działania gier przez renderowanie ich w niższej rozdzielczości oraz skalowanie do pełnego ekranu przy jak najmniejszej stracie jakości. O ile jednak NVIDIA DLSS jest technologią ekskluzywną dla kart GeForce RTX (do działania wymaga rdzeni Tensor), to AMD FSR zadziała praktycznie na każdej (w miarę nowoczesnej) karcie graficznej. I mówimy tu o modelach obydwu producentów.

DLSS ma potężną przewagę nad FSR - wykorzystuje nie tylko specjalizowane jednostki, ale również superkomputery NVIDII do uczenia maszynowego. Od początku byliśmy sceptyczni, co do tego, że obie te technologie mogłyby być rzeczywistą konkurencją. I faktycznie, nawet AMD twierdzi, że FidelityFX Super Resolution to raczej alternatywa wobec zwykłego skalowania (czyli po prostu uruchomienia gry w niższej rozdzielczości, by uzyskać wyższą ilość klatek na sekundę). Pora więc sprawdzić jak FSR sprawdza się w praktyce.

AMD FidelityFX Super Resolution - porównanie jakości obrazu

Godfall - 3840 x 2160, epic + RT: FSR wyłączony

Godfall - 3840 x 2160, epic + RT: FSR ultra quality

Godfall - 3840 x 2160, epic + RT: FSR quality

Godfall - 3840 x 2160, epic + RT: FSR balanced

Godfall - 3840 x 2160, epic + RT: FSR performance

Przyjrzyjmy się jednak detalom z bliska - zwóćcie uwagę na krzaki oraz liście i korę drzewa.



Godfall: FSR wyłączony



Godfall: FSR w trybie Performance (największe różnice)

Jeśli jesteś posiadaczem monitora, który oferuje obraz ostry jak żyleta, będziesz doskonale widział efekt działania FSR (zwłaszcza w ruchu - statyczne screeny niestety nie oddają w pełni zmiany jakości). Oczywiście im niższa rozdzielczość natywna (oraz im wyższy poziom wydajności FSR), tym zaobserwujemy większe różnice w jakości obrazu. Na monitorze QHD o właśnie takiej (ostrej jak żyleta) matrycy, różnice aż biły po oczach. Przyznam się, że po pierwszym teście byłem mocno rozczarowany.

Po podłączeniu do monitora 4K QHD, którego jakość obrazu... po prostu jakaś tam jest, różnice mocno się zatarły (również w niższej rozdzielczości). Oczywiście różnce wciąż były widoczne (zwłaszcza w trybie Performance), ale jakość była jak najbardziej akceptowalna i odbiór FSR zmienił się z miejsca na pozytywny. Zakładamy, że grając na tańszym monitorze, albo w pewnym oddaleniu od telewizora, możemy mieć problem z dostrzeżeniem różnicy pomiędzy wyłączonym FSR, a trybem ultra quality.

Ale przejdźmy do rzeczy - jakiego przyśpieszenia możemy się spodziewać?

AMD FidelityFX Super Resolution - testy wydajnościowe

Technologię AMD FSR przetestowaliśmy w grze Godfall na trzech konfiguracjach - z kartą ASUS ROG STRIX RX 6800 OC, z kartą ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC oraz z zintegrowaną grafiką Radeon Vega 7 (procesor AMD Ryzen 5 4650G z pamięciami 3600 MHz).

Godfall - 3840 x 2160, epic + ray-tracing

[średnie kl./s.] AMD Radeon RX 6800

FSR Performance 116 FSR Balanced 101 FSR Quality 86 FSR Ultra Quality 72 FSR wyłączony 48

Godfall - 2560 x 1440, wysokie

[średnie kl./s.] AMD Radeon RX 5500 XT 8GB

FSR Performance 63 FSR Balanced 59 FSR Quality 53 FSR Ultra Quality 49 FSR wyłączony 39

Godfall - 1920 x 1080, niskie

[średnie kl./s.] zintegrowana grafika AMD Radeon Vega 7 (AMD Ryzen 5 4650G)

FSR Performance 41 FSR Balanced 39 FSR Quality 36 FSR Ultra Quality 33 FSR wyłączony 28

Pod względem wydajności trudno cokolwiek FSR zarzucić - solidny wzrost klatek na sekundę zaobserwujemy nawet na zintegrowanych grafikach.

AMD FidelityFX Super Resolution - strzał w dziesiątkę?

Z względu na oferowaną jakość obrazu trudno określić FSR jako konkurenta który mógłby zagrozić DLSS - to raczej opcja dla tych, którzy z DLSS skorzystać nie mogą. Pamiętajcie jednak, że FSR dostajemy za darmo i zadziała to praktycznie na każdym sprzęcie. Generalnie rzecz biorąc FSR działa i to działa sprawnie - odbiór i ocena w sporym stopniu zależy od tego jakiej jakości obraz oferuje Twój monitor/telewizor.



Na jakich kartach graficznych zadziała FidelityFX Super Resolution?

Trzeba też pamiętać o tym, że to dopiero pierwsza wersja FSR, a kolejne mogą przynieść dalsze usprawnienia. NVIDIA DLSS nie była od początku technologią idealną. Pierwsze wersje nie oferowały zadowalającej jakości, ale wraz z wersją 2.0, okazało się, że DLSS po prostu wymiata. W wielu przypadkach (jak np. w Cyberpunk 2077) to właśnie DLSS umożliwia komfortową rozgrywkę przy użyciu ray-tracingu.

Na pewno FSR przyda się posiadaczom słabszego sprzętu i graczom, którym zależy przede wszystkim na jak największej ilości klatek na sekundę.

Kluczem jest szybkie upowszechnienie tej technologii oraz wsparcie w większej ilości gier. Plany są ambitne, ale jako, że jest to rozwiązanie otwarte oraz łatwe w implementacji, jest na to duża szansa - zwłaszcza, że już ponad 40 gier korzysta z takich lub innych efektów oferowanych przez biblioteki FidelityFX (jak CAS czy HDR Mapper). Liczba partnerów która zgłosiła się implementacji tej technologii jest imponująca (jest tu EA, Rebellion, Valve, Bloober czy Obsidian), więc pozostaje nam cierpliwie czekać. Oby nie za długo!

Jeśli twoja karta graficzna znajduje się wśród modeli z obsługa FSR, nie zwlekaj i testuj - pobierz tylko najnowszą wersję sterowników (Adrenalin 21.6.1). Zakładamy, że cztery aktualnie wspierane gry otrzymały właśnie odpowiednie łatki.