Procesory AMD Ryzen 9000 mogą być wydajniejsze. Producent przygotował aktualizacje oprogramowania BIOS, która poprawia możliwości nowych jednostek - możemy liczyć na lepsze osiągi procesorów oraz wsparcie dla szybszych pamięci RAM.

Premiera procesorów AMD Ryzen 9000 nie wzbudziła specjalnego entuzjazmu wśród branżowych mediów. Otrzymaliśmy poprawne jednostki, które przynoszą niewielką poprawę wydajności i efektywności energetycznej. Niestety przy dużo wyższej cenie rynkowej.

Tyle tylko, że firma AMD nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o nowe jednostki. Przy okazji premiery płyt głównych AMD X870 i X870E (przetestowaliśmy model ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WIFI), producent przygotował nowy mikrokod - AGESA 1.2.0.2, który wprowadza kilka istotnych usprawnień platformy AM5.

AMD przyspiesza procesory Ryzen 5 9600X i Ryzen 7 9700X

Procesory Ryzen 5 9600X i Ryzen 7 9700X charakteryzują się współczynnikiem TDP na poziomie 65 W – pozwala to uzyskać bardzo dobrą efektywność energetyczną, jednak równocześnie ogranicza wydajność sprzętu.

Dzięki nowej aktualizacji BIOS-u, nowe jednostki można uruchomić w trybie cTDP 105W, co pozwala podnieść współczynnik TDP (zwiększyć limity mocy) i poprawić wydajność procesorów. Co ważne, zmiana parametrów nie wpływa na utratę gwarancji (jak w przypadku standardowego podkręcania sprzętu).

Nowy tryb powinien przynieść widoczną poprawę wydajności w zastosowaniach wielowątkowych (według wewnętrznych testów producenta możemy liczyć nawet na 10% poprawy wydajności), aczkolwiek drobną poprawę osiągów podobno będzie można też zauważyć w zastosowaniach jednowątkowych.

Zmniejszone opóźnienia między rdzeniami

W premierowych testach procesorów niektórzy testerzy zwracali uwagę na duże opóźnienia w komunikacji między rdzeniami w procesorach składających się z dwóch chipletów CCD (Ryzen 9 9900X i Ryzen 9 9950X). Producent zajął się też tym problemem.

Nowe oprogramowanie pozwala też zmniejszyć opóźnienia przy komunikacji między rdzeniami. Różnica jest widoczna w testach porównawczych opóźnień między rdzeniami, aczkolwiek rzeczywiste korzyści są zauważalne w bardzo specyficznym scenariuszu gier: w grach z dużą liczbą wątków, które nie uruchamiają parkowania rdzeni. Wewnętrzne testy producenta potwierdziły, że różnica może być odczuwalna m.in. w grach Metro, Starfield i Borderlands 3, ale też w niektórych benchmarkach syntetycznych, takie jak 3DMark Time Spy.

Profil EXPO dla szybkich pamięci DDR5-8000

Nowe oprogramowanie wprowadza też wsparcie dla szybkich pamięci DDR5 RAM - dzięki współpracy z producentami płyt głównych i pamięci, udało się przygotować profil ustawień EXPO dla modułów DDR5-8000. Mówimy jednak o dosyć drogich modułach dla entuzjastów i overclockerów (nadal niestety bardzo drogich - ceny zestawów 2x 16 GB zaczynają się od ok. 900 zł, a 2x 24 GB to już koszt ok. 1300 zł).

Według testów producenta, pamięci DDR5-8000 powinny przynieść około 1-2 ns poprawy opóźnień względem standardowych modułów DDR5-6000, co może przełożyć się na nieco lepsze osiągi w grach wrażliwych na opóźnienia pamięci.