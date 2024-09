AMD przygotowuje się do premiery procesorów Ryzen 9000X3D, które mają zapewnić lepszą wydajność w grach. Do sieci wyciekła lista planowanych modeli. Pierwszy z nich ma zadebiutować już wkrótce.

Za nami premiera procesorów AMD Ryzen 9000 (mieliśmy okazję sprawdzić modele Ryzen 5 9600X i Ryzen 9 9900X). Nowe konstrukcje przyniosły tylko niewielką poprawę wydajności i efektywności energetycznej, a niekorzystna wycena odbiła się na średniej ocenie jednostek.

Dużo większe oczekiwania są wiązane z serią AMD Ryzen 9000X3D – to specjalne procesory dla graczy, które będą wyposażone w pamięć podręczną 3D V-Cache. Jakich modeli możemy się spodziewać?

Procesory AMD Ryzen 9000X3D

Wiemy, że procesory AMD Ryzen 9000X3D też mają bazować na architekturze Zen 5, ale zostaną wyposażone w pamięć podręczną 3D V-Cache (większą pojemność pamięci podręcznej trzeciego poziomu). Patrząc na poprzednie modele X3D, usprawnienia powinny przełożyć się na znacznie lepszą wydajność w grach.

rozwiń

Hoang Anh Phu ujawnił w serwisie X, że producent przygotowuje łącznie cztery modele z nowej serii: Ryzen 9 9950X3D, Ryzen 9 9900X3D, Ryzen 7 9800X3D oraz Ryzen 5 9600X3D.

rozwiń

Jeśli wierzyć przeciekom, Ryzen 7 9800X3D, czyli jeden z najbardziej wyczekiwanych modeli, ma zadebiutować już na początku listopada. Niestety, ani cena, ani dokładna wydajność procesora nie są jeszcze znane.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L3 Kontroler RAM Grafika TDP Cena Ryzen 9 9950X3D* 16/32 ??? 128 MB DDR5-5600 Radeon (2CU) ??? ??? Ryzen 9 9950X 16/32 4,3/5,7 GHz 64 MB DDR5-5600 Radeon (2CU) 170 W $649 Ryzen 9 9900X3D* 12/24 ??? 128 MB DDR5-5600 Radeon (2CU) ??? ??? Ryzen 9 9900X 12/24 4,4/5,6 GHz 64 MB DDR5-5600 Radeon (2CU) 120 W $499 Ryzen 7 9800X3D* 8/16 ??? 96 MB DDR5-5600 Radeon (2CU) ??? ??? Ryzen 7 9700X 8/16 3,8/5,5 GHz 32 MB DDR5-5600 Radeon (2CU) 65 W $359 Ryzen 5 9600X3D* 6/12 ??? 96 MB DDR5-5600 Radeon (2CU) ??? ??? Ryzen 5 9600X 6/12 3,9/5,4 GHz 32 MB DDR5-5600 Radeon (2CU) 65 W $279 *specyfikacja nieoficjalna

Dobre wieści dla graczy

Wygląda na to, że AMD chce wprowadzić konkurencję dla zapowiadanych modeli Intel Core Ultra 200 (Alder Lake). To świetna wiadomość dla graczy, ponieważ jeszcze przed końcem roku mogą spodziewać się nowych jednostek, które powinny sprawdzić się w wydajnych komputerach do gier.