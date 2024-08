Test procesora AMD Ryzen 9 9900X

Testujemy procesor AMD Ryzen 9 9900X, który ma zainteresować graczy i twórców treści. Sprawdziliśmy, jak nowy model Zen 5 wypada w starciu z Intel Core i9-13900K.

Procesory AMD Ryzen 9000 oficjalnie zadebiutowały w sklepach, jednak premiera pierwszych modeli nie spotkała się ze specjalnie entuzjastycznym przyjęciem. Niedawno mieliśmy okazję przetestować najsłabszy model z serii – Ryzen 5 9600X, który przy premierowej wycenie okazał się mocno przepłaconą propozycją.

Jak wypadną wydajniejsze jednostki? Tym razem do naszej redakcji trafił Ryzen 9 9900X, czyli prawie najwydajniejszy model z nowej serii. Jego cena to już trochę ponad 2 tys. zł, co czyni go propozycją dla graczy i twórców treści, którzy planują budowę nowoczesnego i droższego komputera.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L3 Kontroler RAM Grafika TDP Cena Ryzen 9 9950X 16/32 4,3/5,7 GHz 64 MB DDR5-5600 Radeon (2CU) 170 W 2900 zł Ryzen 9 9900X 12/24 4,4/5,6 GHz 64 MB DDR5-5600 Radeon (2CU) 120 W 2150 zł Ryzen 7 9700X 8/16 3,8/5,5 GHz 32 MB DDR5-5600 Radeon (2CU) 65 W 1700 zł Ryzen 5 9600X 6/12 3,9/5,4 GHz 32 MB DDR5-5600 Radeon (2CU) 65 W 1300 zł

Specyfikacja procesora AMD Ryzen 9 9900X

Ryzen 9 9900X to następca modelu Ryzen 9 7900X. Producent zastosował nową mikroarchitekturę - Zen 5, która ma przynieść średnio 16% przyrostu współczynnika IPC (instrukcji wykonywanych w jednym cyklu zegara). Poprawiono też wsparcie dla zestawu instrukcji AVX512, co powinno przynieść znaczny wzrost wydajności m.in. w zastosowaniach bazujących na uczeniu maszynowym.



Procesor AMD Ryzen 9 9900X wykorzystuje trzy jądra krzemowe - dwa z rdzeniami wykonano w litografii TSMC 4nm FinFET, a jedno jądro z interfejsami w litografii TSMC 6nm FinFET

Podobnie jak w poprzednich modelach, jednostka bazuje na konstrukcji podzielonej na chiplety. Jądro z interfejsami nadal jest produkowane w litografii TSMC 6nm FinFET, natomiast jądra z rdzeniami już w nowej technologii TSMC 4nm FinFET (wcześniej była to litografia TSMC 5nm FinFET). Zmiany powinny przełożyć się na lepszą efektywność energetyczną.

Specyfikacja procesora nie przynosi rewolucyjnych zmian. Ryzen 9 9900X nadal dysponuje 12 rdzeniami i 24 wątkami, ale producent zmienił ich taktowanie – bazowa wartość została obniżona do 4,4 GHz, natomiast w trybie Boost maksymalnie może ona wzrosnąć do 5,6 GHz.



Przy wielowątkowym obciążeniu standardowe limity mocy pozwalają na podniesienie taktowań do około 5 GHz

W praktyce taktowanie procesora zależy od temperatury i limitów mocy. Przy mocniejszym obciążeniu możemy realnie liczyć na taktowania w okolicach 5,0 GHz, ponieważ ograniczeniem okazuje się stosunkowo niski limit mocy PPT na poziomie 162 W.

Entuzjaści nie powinni być zawiedzeni. Nadal istnieje możliwość podkręcenia zegarów, jednak warto zainwestować w dobre chłodzenie. Jaki potencjał podkręcania oferuje procesor? Sprawdzimy to w dalszej części artykułu.



Firma AMD udostępniła nam procesor Ryzen 9 9900X wyprodukowany w 24. tygodniu 2024 roku (2424)

Dla każdego rdzenia przewidziano 1 MB pamięci podręcznej L2, a każdy chiplet oferuje współdzielone 32 MB pamięci podręcznej L3 (łącznie 64 MB). Producent zastosował też dwukanałowy kontroler pamięci DDR5 z natywnym wsparciem dla szybszych modułów 5600 MT/s, a także kontroler PCI-Express 5.0 z 28 liniami sygnałowymi (realnie dostępne są 24 linie, ale ich wykorzystanie zależy już od płyty głównej).



Procesor dysponuje podstawowym układem graficznym Radeon

Procesory Ryzen 9000 dysponują zintegrowanym układem graficznym Radeon. Nie jest to jednak specjalnie rozbudowana jednostka – mamy bowiem do czynienia z układem graficznym z 2 blokami CU (128 jednostek SP) na bazie architektury RDNA 2. Grafika sprawdzi się podczas zwykłych, codziennych zastosowań i grania w starsze, mniej wymagające gry (o graniu w nowsze tytuły raczej można zapomnieć).

Ryzen 9 9900X charakteryzuje się współczynnikiem TDP na poziomie 120 W, więc został on znacznie zmniejszony względem poprzednika (w przypadku 7900X wynosił on aż 170 W). Dzięki niższym limitom mocy, procesor generuje mniej ciepła i przy standardowych ustawieniach poradzi sobie z nim nawet średniej klasy chłodzenie wieżowe (na popularnym coolerze Endorfy Fortis 5 temperatury przy mocnym obciążeniu sięgały około 80-85*C).

Model AMD Ryzen 9 7900 AMD Ryzen 9 7900X AMD Ryzen 9 7900X3D AMD Ryzen 9 9900X Generacja

Architektura

Litografia Raphael

Zen 4

TSMC 5 + 6 nm Raphael

Zen 4

TSMC 5 + 6 nm Raphael

Zen 4

TSMC 5 + 6 + 7 nm Granite Ridge

Zen 5

TSMC 4 + 6 nm Podstawka AM5 AM5 AM5 AM5 Rdzenie/wątki 12/24 12/24 12/24 12/24 Taktowanie/Boost 3,7/5,4 GHz 4,7/5,6 GHz 4,4/5,6 GHz 3,9/5,4 GHz Pamięć L2 12x 1 MB 12x 1 MB 12x 1 MB 12x 1 MB Pamięć L3 2x 32 MB 2x 32 MB 32 + 96 MB 2x 32 MB Kontroler RAM DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR5-5600

(dwukanałowy) Grafika

Jednostki

taktowanie Radeon

(2x CU RDNA 2)

do 2200 MHz Radeon

(2x CU RDNA 2)

do 2200 MHz Radeon

(2x CU RDNA 2)

do 2200 MHz Radeon

(2x CU RDNA 2)

do 2200 MHz Kontroler PCI-Express 28x PCI-Express 5.0 28x PCI-Express 5.0 28x PCI-Express 5.0 28x PCI-Express 5.0 NPU - - - - Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK TAK Współczynnik TDP

(Maksymalny limit mocy) 65 W

(88 W) 170 W

(230 W) 120 W

(162 W) 120 W

(162 W) Chłodzenie w zestawie AMD Wraith Prism - - - Data premiery 10 stycznia 2023 30 sierpnia 2022 28 luty 2023 15 sierpnia 2024 Cena podczas premiery

Obecna cena w sklepach $429

1600 zł $549

1700 zł $549

1900 zł $499

2150 zł

Cena procesora Ryzen 9 9900X

AMD chwali się, że Ryzeny 9000 debiutują w niższych cenach niż modele Ryzen 7000 i w teorii jest to dobra informacja (warto pamiętać, że nowe procesy technologiczne po prostu są droższe). Ryzen 9 9900X został wyceniony na 499 dol., co w Polsce początkowo powinno się przekładać na około 2150 zł. Starszy model jednak znacznie potaniał od premiery i obecnie można go kupić za około 1700 zł. Obecnie w podobnej cenie można znaleźć topowy, 16-rdzeniowy model Ryzen 9 7950X, a dokładając 350 - 400 zł możemy dorwać Ryzena 9 7950X3D z pamięcią 3D V-Cache (robiącą robotę m.in. w grach).

Problemy z procesorami Intel Core 13. i 14. generacji Procesory Intel Core 13. i 14. generacji są narażone na problemy z degradacją, które mogą prowadzić do niestabilnego działania komputera. Producent wydał poprawkę mikrokodu w nowych wersjach BIOS-u do płyt głównych, która ma zapobiegać uszkodzeniu nowych jednostek. Korzystanie z procesorów Intel Core 13. i 14. generacji jest na ten moment ryzykowne, co dla części klientów może wykluczać wybór takich jednostek.

AMD porównuje swój procesor z flagowym modelem konkurencji – Core i9-14900K, który obecnie kosztuje około 2700 zł. Warto jednak zauważyć, że na rynku nadal dostępny jest starszy, bliźniaczy model Core i9-13900K, którego można znaleźć za 2200 zł i to raczej ten model będzie wybierany przez klientów. W obydwóch przypadkach mówimy o energochłonnych, gorących konstrukcjach, które wymagają zastosowania bardzo wydajnego (a więc też drogiego) chłodzenia wodnego.



AMD deklaruje, że będzie wydawać nowe procesory na płyty główne AM5 co najmniej do 2027 roku

Warto jednak spojrzeć na możliwości platformy. Nowa generacja procesorów Ryzen w dalszym ciągu pasuje do nowoczesnych płyt głównych z podstawką AM5, które oferują lepsze możliwości, a do tego są nawet nieco tańsze względem modeli LGA 1700. Co więcej, producent deklaruje wsparcie platformy co najmniej do 2027 r., więc w przyszłości komputer będzie można jeszcze zmodernizować o nowszy procesor (czego nie umożliwia już "martwa" platforma Intel LGA 1700).

AMD Ryzen 9 9900X - metodologia testowa

Jak nowy procesor wypada w praktyce? Sprawdźmy to w testach.

Platformy działały pod obsługą systemu operacyjnego Windows 11 23H2, a do karty graficznej zainstalowaliśmy najnowsze sterowniki NVIDIA GeForce Game Ready Driver 560.70 WHQL. Płyta główna korzystała z technologii Resizable BAR.

Ze względu na wykryte problemy z procesorami Intel Core 13. i 14. generacji, przeprowadziliśmy ponowne testy, wykorzystując nowy BIOS z profilem Intel Default Settings. Profil zabezpiecza procesory przed degradacją, jednak nieznacznie ogranicza ich wydajność.

AMD Ryzen 9 9900X - testy wydajności w programach

Testy przeprowadziliśmy na skróconej procedurze testowej, która obejmuje najbardziej typowe zastosowania komputera nastawione na wydajność procesora. Wydajność procesora Ryzen 9 9900X porównaliśmy do innych modeli dostępnych na rynku, w tym także konkurencyjnego Core i9-13900K.

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 37834 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 36396 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 36311 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 33199 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 23932 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 19820 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 18365 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 16615 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 15102

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 2238 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 2187 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 2182 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 2050 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 2049 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 2013 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 1991 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 1968 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 1817

Blender Classroom - renderowanie 3D

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 133 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 137 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 155 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 159 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 244 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 262 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 277 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 329 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 350

7zip - kompresja

[GIPS] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 177429 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 170695 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 166996 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 160204 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 130301 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 119933 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 111541 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 105401 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 95857

VeraCrypt - szyfrowanie (AES mean)

[GB/s] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 33,9 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 29,5 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 24,8 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 23,8 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 23,3 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 20,2 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 19,3 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 15,9 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 15,4

x265 (HEVC) Benchmark - enkodowanie wideo 4K

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 221 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 229 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 231 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 232 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 310 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 391 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 397 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 426 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 433

Pierwsze testy i pierwsze zaskoczenie. AMD Ryzen 9 9900X w większości testów okazuje się nieco słabszy względem konkurencyjnego Core i9-13900K. Nie są to jednak ogromne różnice (a pojedynczy wątek jest tutaj nawet nieco wydajniejszy). Widać także potencjał nowej architektury w kompresji, szyfrowaniu i enkodowaniu, gdzie nowy 12-rdzeniowiec dogania lub nawet przegania starego 16-rdzeniowca.

AMD Ryzen 9 9900X - testy w grach

AMD Ryzen 9 9900X to model zaprojektowany głównie z myślą o twórcach treści, ale powinien służyć także graczom. Jak procesor wypada w takim scenariuszu? Sprawdziliśmy to na przykładzie kilku nowszych tytułów - testy przeprowadziliśmy w rozdzielczości 1080p z wykorzystaniem bardzo wydajnej karty graficznej GeForce RTX 4090. Warto jednak zaznaczyć, że w wyższych rozdzielczościach procesor odgrywa mniejsze znaczenie, więc różnice między poszczególnymi modelami powinny być mniejsze.

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 126

111 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 120

105 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 118

97 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 117

97 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 115

90 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 114

88 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Far Cry 6 (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 191

142 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 181

140 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 172

132 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 164

117 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 159

110 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 153

103 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Marvel's Spider-Man Remastered (1080p, Bardzo wysokie + RT Wysokie, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 144

90 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 140

104 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 125

95 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 120

88 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 119

63 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 118

56 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

The Riftbreaker - CPU Benchmark (1080p, Wysokie + RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 193

138 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 177

127 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 156

110 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 153

110 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 147

110 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 138

88 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

DiRT 5 (1080p, Ultra High, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 269

228 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 268

230 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 264

226 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 264

223 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 263

228 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 260

220 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Ryzen 9 9900X zapewnia znaczny wzrost wydajności względem starszych modeli Ryzen 5 7600X i Ryzen 7 7700X, jednak do konkurencyjnego modelu Core i9-13900K w większości tytułów trochę mu brakuje (wyjątkiem jest test w Spider-Man Remastered, gdzie Ryzen okazuje się wyraźnie wydajniejszy).

AMD Ryzen 9 9900X - pobór mocy

Procesor AMD Ryzen 9 9900X charakteryzuje się obniżonym współczynnikiem TDP w porównaniu do swojego poprzednika. Jakie ma to znaczenie dla zapotrzebowania na energię elektryczną? Przeanalizowaliśmy to w trzech scenariuszach: w trybie spoczynku, przy wielowątkowym obciążeniu procesora (Cinebench R23) oraz podczas wymagającej gry (Cyberpunk 2077). Dodatkowo obliczyliśmy efektywność energetyczną procesorów, czyli liczbę punktów w benchmarku Cinebench R23 przypadających na 1 W pobieranej mocy przez komputer.

Pobór mocy - stan bezczynności

[W] mniej = lepiej

Intel Core i5-13600K (14C/20T) 57 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 69 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 77 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 80 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 82 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 82 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 83 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 89 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 90 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 165 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 175 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 189 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 228 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 247 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 260 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 279 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 332 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 350 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 534 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 543 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 549 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 554 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 604 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 628 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Obniżony współczynnik TDP ma przełożenie na pobór energii elektrycznej. Ryzen 9 9900X cechuje się niższym zapotrzebowaniem na energię względem konkurencyjnego Core i9, co szczególnie jest widoczne przy mocnym obciążeniu procesora.

Efektywność energetyczna

[pkt/W] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 147 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 119 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 114 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 111 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 103 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 95 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 92 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 87 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 80 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Warto zauważyć, że Ryzen 9 9900X odznacza się też lepszą efektywnością energetyczną względem modeli Ryzen 7000. Przewaga nad Core i9-13900K chyba nikogo tutaj nie powinna dziwić...

Podkręcanie procesora AMD Ryzen 9 9900X

Procesor AMD Ryzen 9 9900X oferuje odblokowany mnożnik, co pozwala na podkręcenie zegarów. Funkcja powinna zainteresować entuzjastów, którzy chcieliby wycisnąć z procesora ukryte pokłady wydajności. Na co realnie mogą liczyć?

Do podkręcania procesora przyda się wydajne chłodzenie i płyta główna z chipsetem AMD B650/E, B850, X670/E lub X870/E (modele A620 i B840 nie pozwalają na podkręcanie procesora).



Odblokowanie limitów mocy skutkuje znacznym wzrostem temperatur - momentalnie osiągamy graniczną (bezpieczną) wartość 95 stopni Celsjusza

W naszym przypadku procesor podkręcaliśmy za pomocą funkcji Precision Boost Overdrive 2 (limity PPT/TDC/EDC 1000, Precision Boost Overdrive Scalar 10x, Max CPU Boost Clock Override 200 MHz) z optymalizacją (All Core Curve Optimizer Magnitude -30). Dzięki temu udało się zwiększyć wydajność zarówno w trybie jedno-, jak i wielordzeniowym.

Podkręcenie procesora w optymistycznym scenariuszu pozwoli uzyskać nawet 8% przyrostu wydajności w zastosowaniach wielowątkowych

Chłodzenie AiO 280 mm (be quiet! Pure Loop 2 FX 280) pozwoliło zwiększyć wydajność w trybie jednordzeniowym o niecałe 0,5% (zegar wzrósł do 5650 MHz), a w trybie wielordzeniowym o około 8% (zegar wzrósł do 5400-5420 MHz). Wynik można uznać za całkiem przyzwoity. Należy jednak zwrócić uwagę, że podkręcenie zegarów wiązało się ze znacznym wzrostem zapotrzebowania na energię – przy mocnym obciążeniu procesora zużycie energii wzrosło z 279 W do 347 W (czyli o niecałe 25%).

Jest lepiej, ale nie liczcie na rewolucję

Premiera procesorów Ryzen 9000 nie rozpoczęła się zbyt pomyślnie. Słabsze modele nie przyniosły znaczącego wzrostu wydajności, a do tego okazały się mocno przepłacone. Sytuacja wygląda nieco lepiej w przypadku wydajniejszych jednostek. To poprawne modele, jednak nie należy spodziewać się rewolucji.

Ryzen 9 9900X to propozycja skierowana nie tylko do graczy, ale przede wszystkim do twórców treści, którzy wymagają najwyższej wydajności komputera. Co istotne, jednostka zapewnia bardzo dobre osiągi zarówno w zastosowaniach jedno- i wielowątkowych. Propozycja AMD w wielowątkowej wydajności ustępuje jednak konkurencyjnemu Core i9-13900K czy Core i9-14900K. Można jednak ratować się podkręceniem zegarów i “wycisnąć” kilka proc. poprawy osiągów.

W grach zauważalny jest znaczny wzrost wydajności w porównaniu do poprzedniej serii Ryzen 7000. Mimo to, w większości tytułów trzeba liczyć się z niższymi osiągami w porównaniu do konkurencyjnego Core i9. Czy jest to poważna wada? Raczej nie. Wymagający gracze i tak będą czekać na modele Ryzen 9000X3D z pamięcią 3D V-Cache, które powinny zaoferować znaczące przyspieszenie w grach.

Ryzen 9 9900X cechuje się obniżonym współczynnikiem TDP, dzięki czemu bez problemu może być chłodzony coolerami powietrznymi (co jest nie do pomyślenia w przypadku topowych modeli konkurencji). Niższe limity TDP przekładają się również na mniejsze zużycie energii elektrycznej, co jest szczególnie widoczne w zastosowaniach mocno obciążających procesor.

Ryzen 9 9900X debiutuje w cenie 2150 zł, co stanowi znacznie niższą wycenę niż w przypadku poprzedniego modelu Ryzen 9 7900X, który pojawił się na rynku w cenie 3200 zł. Warto jednak zauważyć, że starsze modele zdążyły już mocno potanieć, co sprawia, że nowe procesory początkowo będą konkurować ze swoimi poprzednikami. Mimo że różnica cen nie jest tak wyraźna jak w przypadku słabszych modeli 9600X i 9700X, to prawdopodobnie trzeba będzie poczekać na obniżki cen (a doświadczenie pokazuje, że jest to tylko kwestią czasu i niebawem pewnie będzie on dostępny poniżej 2000 zł).

Śmiało można stwierdzić, że Ryzen 9 9900X dla większości użytkowników jest ciekawszą propozycją w porównaniu z konkurencyjnymi modelami Core i9-13900K i 14900K. Choć procesor oferuje nieco niższą wydajność, różnica nie jest aż tak znacząca, jak w przypadku słabszych modeli. Propozycja AMD wyróżnia się jednak niższymi temperaturami, mniejszym zapotrzebowaniem na energię oraz bardziej funkcjonalną i przyszłościową platformą AM5. Nie mówiąc już o bezproblemowej pracy, która w przypadku stacji roboczych ma istotne znaczenie. Warto jednak pamiętac, że Intel przygotowuje się do premiery procesorów Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake), które mogą mocno namieszać w wyższym segmencie wydajnościowym. Jeśli szukacie czegoś za około 2000 zł, na pewno warto będzie poczekać na nowe jednostki.

Opinia o AMD Ryzen 9 9900X Plusy świetna wydajność w zastosowaniach jednowątkowych,

bardzo dobra wydajność w zastosowaniach wielowątkowych,

odblokowany mnożnik...,

...i niezły potencjał na podkręcanie,

nie wymaga bardzo wydajnego chłodzenia,

przyzwoity pobór energii elektrycznej,

funkcjonalność platformy AM5,

deklarowana żywotność platformy AM5. Minusy w zastosowaniach wielowątkowych nieco słabszy od konkurencji,

w grach nieco słabszy od konkurencji,

trochę zawyżona cena na premierę.





Ocena procesora AMD Ryzen 9 9900X 86% 4.3/5

