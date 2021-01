Procesory AMD Ryzen 5000 mają inną budowę niż podejrzewaliśmy? W pewnym sensie tak. Niedawno dokonano tutaj ciekawego odkrycia.

Układy Ryzen 5000, podobnie jak modele Ryzen 3000, korzystają z budowy na bazie chipletów – oznacza to, że procesor składa się z kilku krzemowych jąder, co nie tylko upraszcza jego produkcję, ale także pozwala na budowę bardziej złożonych jednostek.

Budowa procesorów Ryzen 5000 - modele 6- i 8-rdzeniowe wykorzystują jedno jądro CCD, a 12- i 16-rdzeniowe mają dwa jądra CCD

W modelach Ryzen 5 5600X i Ryzen 7 5800X producent zastosował jeden chiplet CCD z rdzeniami i jeden cIOD z interfejsami, natomiast w modelach Ryzen 9 5900X i Ryzen 9 5950X dwa chiplety CCD z rdzeniami i jeden cIOD z interfejsami… a przynajmniej tak to wygląda w teorii.

Procesory AMD Ryzen 5 5600X i Ryzen 7 5800X mają więcej rdzeni niż podejrzewano?

Yuri Bubliy (znany również jako 1usmus) niedawno dokonał tutaj ciekawego odkrycia. Według programisty, nowe partie procesorów Ryzen 5 5600X i Ryzen 7 5800X składają się nie z jednego, ale aż z dwóch jąder CCD.

Napisane przez niego oprogramowanie - Clock Tuner for Ryzen (CTR) w niektórych procesorach wykrywa dwa chiplety CCD z rdzeniami. Co prawda dodatkowe jądro nie zostało wyłączone, ale domyślnie jest uśpione i nie jest dostępne dla systemu.

Igor Wallossek z serwisu Igor's Lab opublikował statystyki, według których specjalne wersje Ryzenów 5 5600X nie są takie rzadkie do spotkania - 5 na 6 sprawdzonych sztuk korzystało z dwóch jąder CCD.

Czy można odblokować procesor Ryzen 5 5600X / Ryzen 7 5800X?

Część z Was pewnie zaczęła zastanawiać się, czy w takiej sytuacji można odblokować słabszy model do wydajniejszego modelu - w końcu procesory fizycznie dysponują większą ilością rdzeni, więc wszystko powinno się zgadzać. Podobna sytuacja miała miejsce przy starych modelach Athlon II (np. Athlon II X3 455) i Phenom II (np. Phenom II 565 BE).

Na ten moment nie potwierdzono takiej możliwości, niemniej jednak raczej będzie to niewykonalne – w końcu z jakichś powodów producent zdecydował się na wyłączenie rdzeni (najprawdopodobniej są to modele Ryzen 9 5900X / 5950X, które nie spełniają wymagań specyfikacji, gdzie "uśpiono" jedno jądro z rdzeniami).

