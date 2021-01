AMD nie ma zamiaru spoczywać na laurach i już przygotowuje nowe układy APU. Według pierwszych testów, nowe jednostki mogą zaoferować bardzo dobre osiągi.

Jesteśmy po premierze procesorów AMD Ryzen 5000, ale przed nami debiut modeli Ryzen 5000G – nowych układów APU, które zostaną wyposażone w zintegrowaną grafikę. W sieci już pojawiły się pierwsze testy wydajności topowego przedstawiciela nowej serii.

Modele Ryzen 5000 APU (Cezanne) zastąpią jednostki Ryzen 4000 APU (Renoir) – układy połączą rdzenie na bazie mikroarchitektury Zen 3 oraz grafikę z generacji Vega. Do produkcji zostanie wykorzystana 7-nanometrowa litografia TSMC.

Nowe procesory pojawią się w różnych wariantach. Nieoficjalnie wiadomo, że początkowo zadebiutują modele dla laptopów: Ryzen 5000U i Ryzen 5000H, ale w planach producenta podobno są też wersje dla komputerów stacjonarnych - Ryzen 5000G.

Pierwsze testy procesora AMD Ryzen 7 5700G

Co prawda producent jeszcze nie potwierdził planów wydania desktopowych układów Cezanne, ale prace nad takimi procesorami na pewno już są prowadzone. Mało tego! Niektórzy już mają dostęp do próbek inżynieryjnych takich jednostek.

Próbka inżynieryjna (ES) desktopowego procesora AMD Cezanne

Jeden z użytkowników komunikatora WeChat pochwalił się próbką inżynieryjną procesora o oznaczeniu 100-000000263 (najprawdopodobniej jest to model Ryzen 7 5700G). To podobna konstrukcja do wcześniej odnalezionej próbki o oznaczeniu 100-000000262 (która może być jego profesjonalnym odpowiednikiem – byłby to najprawdopodobniej Ryzen 7 5750G).

Układ został wyposażony w 8 rdzeni i 16 wątków – bazowe taktowanie wynosi 3,5 GHz, a w trybie Boost może ono wzrosnąć do 4,4 GHz. Szczegóły na temat zastosowanej grafiki nie są znane.

Poznaliśmy jednak pierwsze szczegóły dotyczące wydajności procesora. W benchmarku CPU-Z uzyskuje on 613,6 punktów w teście jednego rdzenia i 6296,2 punktów w trybie wielordzeniowym – wyniki plasują się pomiędzy modelami Ryzen 7 3800X (8C/16T Zen 2) i Ryzen 7 5800X (8C/16T Zen 3).

Po podkręceniu taktowania do 4,7 GHz, wyniki wzrosły do odpowiednio 647,4 i 6960 punktów – osiągi robią wrażenie, szczególnie, że w trybie wielordzeniowym procesor jest wydajniejszy nawet od modelu Ryzen 7 5800X. Nie wiadomo jednak, jak bedzie wyglądać wydajność w innych zastosowaniach.

Na ten moment nie wiadomo kiedy AMD oficjalnie zaprezentuje procesory APU Cezanne. Być może czegoś więcej dowiemy się w przyszłym tygodniu na konferencji producenta podczas targów CES 2021.

Źródło: WeChat, Twitter @ 9550pro

