Procesory AMD Ryzen 3000 okazały się strzałem w dziesiątkę, ale teraz czekamy na ich następców – modele Ryzen 5000, które mają szansę jeszcze mocniej namieszać na rynku desktopów.

Producent nie ujawnia zbyt wielu szczegółów na temat planowanej konferencji. Wiemy, że ma na niej zaprezentować nową architekturę „Zen 3” oraz nową generację procesorów AMD Ryzen dla komputerów stacjonarnych.

"Ryzen is all about bringing out the best that computing can offer," and we look forward to bringing you more of the best with Zen 3.



Get ready to learn more about the next generation of Ryzen desktop processors on October 8! pic.twitter.com/pVN7DijOre