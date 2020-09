Premiera procesorów AMD Ryzen 5000 zbliża się coraz większymi krokami. Potwierdza to także baza benchmarka Ashes of the Singularity, gdzie pojawiły się wpisy jednego z topowych modeli dla laptopów.

AMD nie ujawnia planów na temat nadchodzących procesorów, ale sporo informacji pojawia się w nieoficjalnych przeciekach. Wiemy, że w planach są m.in. modele Ryzen 5000 „Lucienne” i "Cezanne", które zastąpią obecne jednostki Ryzen 4000 „Renoir”. Wygląda na to, że producent już testuje mobilne wersje układów.

Co nowego w procesorach Ryzen 5000?

Według najnowszych przecieków, seria Ryzen 5000 dla laptopów ma obejmować dwie generacje procesorów: Lucienne i Cezanne. Jaka jest różnica? Modele Lucienne to tak naprawdę odświeżone obecne modele Renoir (oznaczałoby to, że nadal będziemy mieli do czynienia z rdzeniami Zen 2 i grafiką Vega, ale z wyższymi taktowaniami). Dużo ciekawiej zapowiadają się modele Cezanne, które połączą nowe rdzenie Zen 3 i starą grafikę Vega.

Ryzen 5 5500U : Lucienne (Renoir Refresh)

Ryzen 5 5600U : Cezanne

Ryzen 7 5700U : Lucienne (Renoir Refresh)

Ryzen 7 5800U : Cezanne



W przypadku niskonapięciowych modeli dla laptopów, oferta będzie... wymieszana - modele Ryzen 5 5500U i Ryzen 7 5700U będą należeć do generacji Lucienne, a Ryzen 5 5600U i Ryzen 7 5800U już do Cezanne.

Nie wiadomo jednak, czy układy Lucienne i Cezanne pojawią się tylko w segmencie mobilnym (a jeżeli tak to czy będą wersje niskonapięciowe i standardowe), czy zobaczymy je także w segmencie desktopów.

AMD testuje mobilne procesory AMD Ryzen 5000

W bazie benchmarka Ashes of the Singularity pojawiła się konfiguracja z procesorem Ryzen 7 5700U (co może sugerować, że producent już testuje takie jednostki). Mówimy tutaj o następcy modelu Ryzen 7 4700U, który napędza kompaktowe laptopy nowej generacji (np. testowany przez nas model Acer Swift 3).

Podobnie jak poprzednik, układ oferuje 8 rdzeni i 16 wątków. Dokładna specyfikacja jednostki jeszcze nie jest znana, ale na pewno możemy oczekiwać niewielkiej poprawy wydajności.

Więcej szczegółów o nowych procesorach zapewne poznamy na początku przyszłego roku podczas targów CES 2021.

Źródło: Twitter @ APISAK, Twitter @ MebiuW

