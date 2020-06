Test laptopa Acer Swift 3 - krótka historia o tym, jak nowe procesory AMD rozpychają się łokciami w segmencie laptopów. A sam laptop jest równie udany jak procesor!

Plusy - bardzo dobry stosunek ceny do możliwości,; - świetny energooszczędny procesor AMD Ryzen 7 4700U (8 rdzeni/8 wątków),; - 16 GB RAM LPDDRX4 4266 MHz (dual),; - dobra zintegrowana grafika Radeon (Vega 7),; - SSD PCIe o pojemności 1 TB,; - 14-calowy matowy ekran IPS FHD,; - bateria 49 Wh,; - podświetlana klawiatura,; - czytnik linii papilarnych i gniazdko blokady Kensington,; Minusy - średnia jakość matrycy,; - skromny system chłodzenia, który może blokować pełny potencjał procesora.

Jak to się potocznie mawia - nowe mobilne (i desktopowe też!) procesory AMD Zen 2 dają radę. Mało tego - w końcu bez żadnych kompleksów konkurują z procesorami Intela, który do niedawna niepodzielne królował na laptopowym podwórku.

Na naszych łamach miałem już okazję recenzować dwa laptopy z nowymi procesorami AMD Ryzen - a konkretnie z topowymi modelami Ryzen 9 4900HS (test ASUS ROG Zephyrus 14) oraz Ryzen 7 4700H (test ASUS Gaming TUF A15). Były to jednostki o TDP od 35 do 45 watów, a dziś mamy coś zdecydowanie bardziej energooszczędnego, lekkiego i... smukłego. A propos smukłości... widzieliście może nasze zestawienie najlepszych lekkich laptopów?

Acer Swift 3 - 14-calowy laptop z nowym, energooszczędnym procesorem Ryzen

Do naszej redakcji zawitał gość ze stajni Acera, a konkretnie najnowszy model Swift 3 wyposażony w procesor AMD Ryzen 7 4700U o TDP 15 watów. To niewielka, 14-calowa konstrukcja pozbawiona zewnętrznej karty graficznej, więc w końcu będziemy mieli okazję zobaczyć zintegrowaną grafikę Radeon w procesorach Ryzen 4xxx w akcji!

Acer Swift 3 - dlaczego warto zwrócić na niego uwagę?

ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen 7 4700U o TDP 15 W

całkiem wydajna zintegrowana grafika Radeon

bateria 48 Wh

Wi-Fi 6

aluminiowa obudowa (+ tworzywo sztuczne)

waga 1,2 kilograma przy 14-calowym ekranie IPS

czytnik linii papilarnych i gniazdko blokady Kensington

bardzo interesująca cena!

Acer Swift 3 - specyfikacja

Model Acer Swift 3 Procesor AMD Ryzen 7 4700U (8/8) 2-4,1 GHz, 15 W TDP Pamięć RAM 2 x 8 GB LPDDRX4 4266 MHz Zintegrowany układ graficzny Radeon Graphics (Vega 7) Ekran 14 cali, FHD 60 Hz, matowy IPS Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6 (ax) / BT 5.0 Dysk Samsung PM991 MZVLQ1T0HALB-00000 (2300/1350 MB/s) o pojemności 1 TB Wymiary / materiały 323 x 219 x 18 mm / aluminium i tworzywo sztuczne Waga 1,2 kg Bateria 48 Wh Porty 1x USB 3.2 Gen1 typu C, 1x USB 3.2 Gen1 typu A, 1x USB 2.0, HDMI 2.0, mini-jack (słuchawki/mikrofon) System operacyjny Windows 10 Home

Jak widać procesor ten ma wyłączone SMT - oferuje osiem rdzeni i osiem wątków. Zastosowana pamięć RAM to LPDDRX4, co pozwala na osiągnięcie wysokich taktowań (2 x 2133 = 4266 MHz), kosztem jednak równie wysokich czasów dostępu (CL40). Pamięć jest wlutowana.

Jako, że jesteśmy tuż (?) przed premierą desktopowych modeli APU (AMD Ryzen 7 4700G) zerknijmy jeszcze na cyferki, które udostępnia nam GPU-Z. Przepustowość pamięci RAM robi wrażenie, biorąc pod uwagę, że AMD Ryzen 5 3400G z pamięciami 3200 MHz osiąga zaledwie nieco ponad 50 GB/s. Pixel Fillrate i Texture Fillrate na tle Vegi 11 z 3400G nie robi już takiego wrażenia, ale pamiętajmy, że w tym wypadku mamy do czynienia z energooszczędnym procesorem w wersji mobilnej, a zegary w wersji desktopowej mają być znacznie wyższe.

Acer Swift 3 - budowa i porty

Po lewej stronie laptopa znajdziemy gniazdko zasilania, USB typu C (3.1 - również do ładowania), HDMI w wersji 2.0 i USB 3.1 (Gen1) typu A.

Po prawej stronie laptopa znajdziemy łączone gniazdko mini-jack (słuchawki/mikrofon), USB 2.0 typu A, diody sygnalizujące ładowanie i pracę urządzenia oraz Kensington lock.

Acer Swift 3 - w praniu!

Lekki, zgrabny, wydajny laptop, który dodatkowo długo pracuje na baterii i nie kosztuje bazyliona monet? Marzenie? Nie, to Acer Swift 3.

Zanim przejdziemy do testów wydajnościowych, kilka słów o długości pracy na baterii. Po uruchomieniu trybu Performance można liczyć na nieco ponad 2 godziny rozgrywki w wymagające gry. O tym jak integra AMD radzi sobie z grami, już w następnym akapicie.

W teście PC Mark 10 Moder Office i w przy włączonym oszczędzaniu energii Acer Swift 3 w tej konfiguracji pracował na baterii 10 godzin i 48 minut. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie jest to bardziej niż zadowalające.

Do budowy w zasadzie nie można się przyczepić. Mamy tu aluminiową obudowę i pokrywę, klawiatura typu chiclet nie daje powodów do narzekań... może tylko dałoby się nieco dopracować touchpad. Kultura pracy (głośność systemu chłodzenia) jest wysoka, a temperatury również nie dają powodów do narzekań.

Matowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD (60 Hz) świetnie się sprawdzi podczas podstawowych zadań, ale równocześnie nie ma co liczyć na obłędną jakość obrazu. To jednak nie ta klasa cenowa. Laptop nadrabia to jednak pozostałym wyposażeniem.

Acer Swift 3 - testy wydajnościowe

Zanim przejdziemy do cyferek zobaczcie jak laptop poradził sobie z grą Valorant. Ustawienia gry możecie sobie sprawdzić na początku filmu (są one bliskie maksymalnych). Jak widać energoszczędny procesor z Radeonem Vega 8 radzi sobie naprawdę przyzwoicie (licznik klatek na sekundę i inne dane znajdziecie w lewym górnym rogu wideo). Duża w tym zasługa nie tylko układu graficznego, ale i szybkiej pamięci RAM taktowanej 4266 MHz.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV

AMD Ryzen 9 4900HS, RTX 2060 Max-Q 6781 ASUS TUF Gaming A15 FA506IV

AMD Ryzen 7 4800H, RTX 2060 6764 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6376 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Intel Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Huawei MateBook 13 – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 4379 Dell Latitude 7400 2w1

Intel Core i5-8365U, UHD Graphic 620 3970 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 3965 Asus ZenBook UX430U

Intel Core i7-8550U, Geforce MX150 3726 HP Spectre x360 13-aw0011nw

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus Graphics 3664 Lenovo IdeaPad S540

AMD Ryzen 5 3500U, Vega 8 3618

Całkiem nieźle prawda? Laptopy z Core 10-tej generacji oraz zewnętrznymi układami GeForce MX250 potrafią zostać w tyle. Lepszej rekomendacji chyba nie trzeba...

Przy okazji porównajmy wydajność energooszczędnego procesora Ryzen do starszych braci o nieco większym budżecie energetycznym.

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 4900HS (laptop) 4207 AMD Ryzen 7 4800H (laptop) 4158 Intel Core i7 9700K 3725 AMD Ryzen 5 3600 3591 AMD Ryzen 5 3600 (laptop) 3504 Intel Core i7 9750H (laptop) 2635 AMD Ryzen 7 4700U (laptop) 2338 Intel Core i7-1065G7 (laptop) 1753 Intel Core i7-10510U (laptop) 1361

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 4900HS (laptop) 483 AMD Ryzen 7 4800H (laptop) 479 AMD Ryzen 5 3600 479 AMD Ryzen 5 3600 (laptop) 464 Intel Core i7 9750H (laptop) 454 Intel Core i7-1065G7 (laptop) 449 Intel Core i7-10510U (laptop) 449 AMD Ryzen 7 4700U (laptop) 440

Jak na 15-watowy procesor, to wydajność nowego Ryzena jest imponująca. Wydajność pojedynczego wątka minimalnie odstaje od nowych procesorów Intela, ale nie są to wartości, które robiłyby jakąś szczególną różnicę.

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

Huawei MateBook 13 – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 1272 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 1180 Asus ZenBook UX430U

Intel Core i7-8550U, GeForce MX150 1041 Asus ZenBook UX434

Intel Core i5-10210U, GeForce MX250 999 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 977 Asus ZenBook UX433FN

Intel Core i7-8565U, GeForce MX150 937 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 908

3D Mark - Fire Strike

[punkty] wynik ogólny

Acer Swift 3

Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 3060 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 2704 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 2698

Na koniec zintegrowany Radeon Vega 7 pokazuje pazurki - bez żadnych kompleksów może konkurować nawet z zewnętrznym układem GeForce MX250.

Acer Swift 3 - czy warto kupić?

Cóż... Laptop jest lekki, wygodny, wyposażony w nowoczesne i wydajne podzepoły. W polskich sklepach można znaleźć Acer Swift 3 w (dokładnie takiej konfiguracji) cenie 3999 złotych. Dużo? Mało?

Przypomnijmy, że dostaniemy za to solidny 8 rdzeniowy procesor z równie solidną zintegrowaną grafiką (Vega z 7 CU), 16 GB RAM 4266 MHz, Wi-Fi 6, baterią 48 Wh, matową matrycę IPS, aluminiową obudowę oraz SSD PCIe o pojemności 1 TB. Powiem krótko - brałbym.

Acer świetnie wykorzystał możliwości tkwiące w nowych procesorach AMD i co najważniejsze - równie świetnie to wycenił. To NAPRAWDĘ bardzo dobry laptop, jedna z najciekawszych propozycji w swoim segmencie cenowym.

Acer Swift 3 - ocena

bardzo dobry stosunek ceny do możliwości

świetny energooszczędny procesor AMD Ryzen 7 4700U (8 rdzeni/8 wątków)

16 GB RAM LPDDRX4 4266 MHz (dual)

dobra zintegrowana grafika Radeon (Vega 7)

SSD PCIe o pojemności 1 TB

14-calowy matowy ekran IPS FHD

bateria 49 Wh

podświetlona klawiatura

czytnik linii papilarnych i gniazdko blokady Kensington

średnia jakość matrycy

skromny system chłodzenia, który może blokować pełny potencjał procesora

96% 4,8/5

