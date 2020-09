Wygląda na to, że AMD w tajemnicy pracuje nad nową platformą dla komputerów stacjonarnych. Płyty główne AM5 zaoferują obsługę pamięci DDR5, złącza PCI-Express 4.0 i porty USB4.

Ciągle czekamy na procesory AMD Ryzen 5000 „Zen 3”, które mają zastąpić obecne modele Ryzen 3000 „Zen 2”. Wiemy jednak, że producent nie zamierza na tym poprzestawać i już pracuje nad kolejnymi generacjami układów.

Firma AMD nie ujawnia planów dotyczących kolejnych generacji procesorów, więc bazujemy na nieoficjalnych przeciekach (ciekawym źródłem informacji jest twitterowy profil użytkownika MebiuW, który co jakiś czas ujawnia fragmenty slajdu z planami wydawniczymi producenta).

Szczególnie ciekawie zapowiadają się układy APU Rembrandt (Ryzen 6000?), które mają łączyć rdzenie Zen 3 i grafikę Navi 2. Co ciekawe produkcja chipów ma odbywać się w 6-nanometrowej litografii (5-nanometrowa litografia podobno jest zbyt droga).

Nowe jednostki pojawią się w wariantach dla komputerów stacjonarnych i laptopów. Przy okazji premiery desktopowych wersji, producent planuje wprowadzić nową platformę AM5, która zaoferuje wsparcie dla pamięci DDR5 RAM.

Update: Rembrandt with DDR5-5200 support, 20x PCIe 4.0 lanes and two USB4 (40 Gbps) ports.