Procesory AMD Ryzen 4000 mocno namieszały na rynku laptopów. Producent nie zamierza jednak odpuszczać i ma w planach wydanie modeli Ryzen 5000. Firma Lenovo podobno już przygotowuje gamingowego laptopa z nowym układem.

Jeżeli wierzyć przeciekom, AMD na początku przyszłego roku zaprezentuje mobilne procesory Ryzen 5000 - oprócz niskonapięciowych układów dla kompaktowych laptopów, producent planuje wydać także nowe jednostki dla laptopów do gier. Jeden z takich modeli został odnaleziony w bazie Geekbench.

AMD Ryzen 7 5800H odnaleziony w bazie Geekbench

Mowa o modelu Ryzen 7 5800H, który zastąpi Ryzena 7 4800H (testowaliśmy go w modelu ASUS TUF Gaming A15). Konstrukcja zalicza się do generacji Cezanne-H, więc mamy do czynienia z już nową architekturą Zen 3 (zadebiutowała ona w desktopowych modelach Ryzen 5000).

Dokładna specyfikacja procesora jeszcze nie jest znana. Wiemy, że układ został wyposażony w 8 rdzeni i 16 wątków – bazowe taktowanie wynosi 3,3 GHz, więc jest o 0,3 GHz wyższe względem 4800H (maksymalny zegar jeszcze nie jest znany, ale zapewne też będzie wyższy). Oprócz tego przewidziano 16 MB pamięci podręcznej L3.

Lenovo przygotowuje laptopa z procesorem AMD Ryzen 7 5800H

Procesory Ryzen 5000H (w tym Ryzen 7 5800H) znajdą zastosowanie w nowych laptopach do grania - jeden z takich modeli przygotowuje firma Lenovo (oznaczenie kodowe zaczyna się od 82L5, więc najprawdopodobniej to nowy przedstawiciel serii Legion 5)

Jeżeli wierzyć przeciekom, mobilne procesory AMD Ryzen 5000 (niskonapięciowe 5000U i wydajne 5000H) zostaną zaprezentowane na początku stycznia podczas targów CES 2021. Na premierę takich modeli będziemy musieli poczekać trochę dłużej.

Źródło: Twitter @ APISAK, Geekbench

