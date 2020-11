Rewolucja w produkcji procesorów? Bardzo możliwe! Firmy AMD i Google podjęły współpracę z zakładem TSMC, który ma opracować produkcję całkowicie nowych układów scalonych.

AMD, Google i TSMC łączą siły przy produkcji układów 3D

Według serwisu Nikkei Asia, firma Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) pracuje nad produkcją układów scalonych 3D (SoIC) – nowa technologia pozwoli ominąć ograniczenia obecnego procesu, a przy tym przyniesie możliwość upchnięcia większej liczby tranzystorów i konstruowania dużo wydajniejszych chipów.

Najciekawsze jest jednak to, że TSMC podjęło się tutaj współpracy z firmami AMD i Google. Giganci technologiczny mają wspomóc testowanie i certyfikację układów, co pozwoli przyspieszyć wdrożenie nowej technologii. Naturalnie będą też pierwszymi klientami, którzy skorzystają z SoIC – Google podobno opracowuje nowe układy dla autonomicznych samochodów, a AMD ma wprowadzić technologię do nowej generacji procesorów.

Nikkei Asia twierdzi, że układy SoIC będą wytwarzane w zakładzie mieszczącym się w Miaoli na Tajwanie. Na premierę sprzętu będziemy musieli jednak trochę poczekać - masowa produkcja chipów ma ruszyć dopiero w 2022 roku.

Źródło: Nikkei Asia

