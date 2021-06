Procesory AMD Ryzen 5000 cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród klientów, ale producent już pracuje nad kolejnymi generacjami układów. W sieci pojawiły się nowe informacje o układach Ryzen 7000 „Raphael”, które mają przynieść kilka poważnych zmian.

Przecieki o procesorach AMD Raphael pojawiają się już co najmniej od kilku miesięcy. Ostatnio serwis GamersNexus opublikował nowe informacje, które ujawniają ciekawe szczegóły na temat nadchodzących konstrukcji.

Nowe materiały miały zostać dostarczone przez anonimowego informatora w marciu ubiegłego roku, ale redaktorzy nie chcieli ich ujawniać bez wcześniejszego potwierdzenia wiarygodności informacji (brawo, taka postawa nie jest zbyt popularna w portalach branżowych). Takim potwierdzeniem poniekąd okazały ostatnie się przecieki na temat platformy AM5 i procesorów Raphael, aczkolwiek i tu i tu znajdziemy kilka sprzecznych szczegółów (różnice mogą wskazywać na sfałszowane materiały, ale mogą też wynikać z wczesnych planów producenta, które w międzyczasie zostały zmodyfikowane).

AMD Ryzen 7000 – ujawniono nowe przecieki o procesorach Raphael

Procesory AMD Raphael najprawdopodobniej zostaną wydane jako modele z serii Ryzen 7000. Co ważne, układy będą obsługiwane przez płyty główne z gniazdem AM5 – nowa platforma podobno ma zapewnić lepszą funkcjonalność, a także dostarczać więcej mocy (co może mieć znaczenie przy bardziej rozbudowanych jednostkach).

Co wiemy o budowie jednostek? Nadal będziemy mieli do czynienia z konstrukcją na bazie chipletów - producent zastosuje tutaj jedno lub dwa jądra CCD z rdzeniami Zen 4 i 32 MB pamięci podręcznej L3 (wykonane w 5-nanometrowej litografii) oraz jądro cIOD interfejsami i podstawowym, zintegrowanym układem graficznym na bazie architektury Navi 2 (wykonane w 7-nanometrowej litografii). Nie znajdziemy tutaj informacji na temat pamięci 3D V-Cache.

Jest też jedna dosyć zaskakująca informacja. Stare materiały sugerują, że procesory Raphael mają dysponować dwukanałowym kontrolerem pamięci DDR4 i DDR5 RAM. W nowych informacjach wygląda to inaczej, bo mówi się o obsłudze tylko nowszych pamięci DDR5 RAM.

Procesory Raphael mają zastąpić generację Warhol (też pojawiającą się w przeciekach) – powinniśmy otrzymać znaczący wzrost wydajności, przy zachowaniu podobnego współczynnika TDP. Tutaj wychodzi kolejna sprzeczność, bo stary slajd wspomina o TDP rzędu 45 – 105 W dla desktopowych modeli, a nowe przecieki sugerowały zwiększenie go do 120 W (a dla specjalnych modeli nawet do 170 W).

W ujawnionych materiałach znajdziemy także slajd przedstawiający schemat układów AMD Raphael pod płyty główne AM4. Tym razem mamy do czynienia z konstrukcją typu SoC (System on Chip), gdzie wszystkie elementy procesora zostały zintegrowane w jednym jądrze krzemowym. Informacje wydają się o tyle zaskakujące, że do tej pory nie pojawiały się pogłoski na temat takich konstrukcji. Czyżby producent ostatecznie porzucił koncepcję Raphael SoC pod AM4? Taki scenariusz chyba wydaje się najbardziej prawdopodobny.

Wygląda więc na to, że prace nad procesorami Raphael idą pełną parą – doczekamy się tutaj naprawdę sporych zmian, które mogą przynieść spory progres zarówno pod względem wydajności, jak i funkcjonalności. Na premierę jednostek będziemy musieli jeszcze trochę poczekać - jeżeli wierzyć informacjom krążącym w sieci, nowe układy zostaną wydane w przyszłym roku.

Źródło: YouTube @ Gamers Nexus, Twitter @ ExecutableFix, VideoCardz, Twitter @ MebiuW