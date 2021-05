Procesory Intel Tiger Lake pozwoliły rozwinąć segment kompaktowych laptopów. To jednak nie koniec ofensywy „niebieskich” – producent przygotował dwie wydajniejsze jednostki, które wkrótce trafią do nowych konstrukcji.

Procesory Tiger Lake-U (Core 11. generacji) zostały zaprojektowane z myślą o kompaktowych laptopach, gdzie istotna jest wydajność, funkcjonalność, ale też niewielkie zapotrzebowanie na energię elektryczną (i mniejsza ilość generowanego ciepła).

Producent postawił na nowoczesną konstrukcję, która pozwala uzyskać lepszą wydajność i efektywność energetyczną. Układy bazują na mikroarchitekturze Willow Cove i zostały wyposażone w zintegrowaną grafikę z generacji Xe LP. Do produkcji układów wykorzystano nowoczesny proces litograficzny 10 nm SuperFin.

Intel wprowadza nowe procesory Tiger Lake dla kompaktowych laptopów

Podczas wrześniowej premiery poznaliśmy praktycznie całą gamę nowych modeli. Wygląda jedna na to, że oferta była niewystarczająca, bo producent zaprezentował dwie kolejne jednostki: Core i7-1195G7 i Core i5-1155G7.

Model Rdzenie/

wątki Taktowanie/

Boost Kontroler RAM Pamięć L3 Grafika TDP Intel Core i7-1195G7 4/8 2,9/5,0 GHz DDR4-3200

LPDDR4x-4266 12 MB Iris Xe (96 EU) 12 - 28 W Intel Core i7-1185G7 4/8 3,0/4,8 GHz DDR4-3200

LPDDR4x-4266 12 MB Iris Xe (96 EU) 12 - 28 W Intel Core i7-1165G7 4/8 2,8/4,7 GHz DDR4-3200

LPDDR4x-4266 12 MB Iris Xe (96 EU) 12 - 28 W Intel Core i5-1155G7 4/8 2,5/4,5 GHz DDR4-3200

LPDDR4x-4266 8 MB Iris Xe (80 EU) 12 - 28 W Intel Core i5-1145G7 4/8 2,6/4,4 GHz DDR4-3200

LPDDR4x-4266 8 MB Iris Xe (80 EU) 12 - 28 W Intel Core i5-1135G7 4/8 2,4/4,2 GHz DDR4-3200

LPDDR4x-4266 8 MB Iris Xe (80 EU) 12 - 28 W Intel Core i3-1125G4 4/8 2,0/3,7 GHz DDR4-3200

LPDDR4x-3733 8 MB Intel UHD (48 EU) 12 - 28 W Intel Core i3-1115G4 2/4 3,0/4,1 GHz DDR4-3200

LPDDR4x-3733 6 MB Intel UHD (48 EU) 12 - 28 W

Nowe jednostki oferują podobną specyfikację do wcześniejszych modeli. Główna różnica sprowadza się do wyższego taktowania w trybie Turbo Boost, co powinno przełożyć się na lepsze osiągi (producent chwali się, że Intel Core i7-1195G7 w popularnych grach typu Valheim jest nawet 2,7-wydajniejszy od konkurencyjnego modelu AMD Ryzen 7 5800U).

Jeszcze większa różnica ma być widoczna podczas pracy twórczej. Dzięki optymalizacjom wprowadzonych przez twórców oprogramowania (ISV - independent software vendors), nowe procesory mają być nawet 2-krotnie wydajniejsze przy edycji wideo i 8-krotnie podczas transkodowania (w głównej mierze ma być to zasługa wykorzystania silnika akceleracji AI).

Kiedy pojawią się laptopy z nowymi procesorami Intel Core 11. gen?

Tutaj mamy dobre wieści. Według udzielonych nam informacji, pierwsze laptopy z procesorami Intel Core i7-1195G7 i Core i5-1155G7 pojawią się już tego lata (będą to konstrukcje firm Acer, ASUS, Lenovo i MSI). W okresie świątecznym możemy spodziewać się już ponad 60 różnych konstrukcji.

Producent przywiązuje również dużą wagę do standardu Intel EVO. Do tej pory wprowadzono na rynek ponad 85 projektów czołowych marek, a do końca roku liczba ta ma się zwiększyć do ponad 100 różnych konstrukcji (do programu przystąpiło ponad 15 producentów OEM).

Źródło: Intel