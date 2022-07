Myśleliście, że AMD porzuciło platformę AM4? Nic bardziej mylnego! W planach producenta podobno są kolejne procesory Ryzen, które będą działać na starszych płytach głównych.

Firma AMD niedawno zapowiedziała platformę AM5, która ma zastąpić wysłużoną konstrukcję AM4. Nie oznacza to jednak, że producent od razu ma zamiar porzucić starą platformę.

AMD przygotowuje nowe procesory pod płyty główne AM4

Według informacji użytkownika Greymon55, w planach producenta są nowe procesory pod gniazdo AM4.

AMD ma pracować nad słabszymi modelami oraz kolejnymi jednostkami wyposażonymi w pamięć 3D V-Cache (dołączyłyby one do modelu Ryzen 7 5800X3D, który okazał się czarnym koniem platformy AM4).

To jednak nie wszystko! Greymon55 sugeruje prace nad modelami z generacji Zen 4, które miałyby pasować do płyt głównych AM4 (póki co potwierdzono modele Ryzen 7000 tylko pod płyty główne AM5). Przecieki pokrywałyby się z naszymi domysłami.

Producent ma dysponować próbkami inżynieryjnymi takich procesorów, ale nie wiadomo czy zdecyduje się je wprowadzić do masowej produkcji (zapewne będzie to zależeć od dostępnych mocy produkcyjnych oraz zainteresowania/zysku).

Rozwój platformy AM4 to dobra informacja dla posiadaczy komputerów ze starszymi procesorami. Nie będą oni musieli przesiadać się na nowe płyty AM5, tylko pozostać przy starych AM4 i mniej zapłacić za upgrade sprzętu.

Źródło: Twitter @ Greymon55