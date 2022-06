Ledwo odetchnęliśmy po premierze płyt głównych Intel LGA 1700, a w sieci już pojawiają się informacje o kolejnych modelach. W planach producenta jest nowe gniazdo. Nie będzie to jednak podstawka zapowiadana we wcześniejszych przeciekach.

Niedawno w sieci pojawiły się przecieki, które sugerowały plany wydania podstawki LGA 2251 pod procesory Intel Core 14. generacji (Meteor Lake). Okazuje się, że informacje okazały się przekłamane (w rzeczywistości będzie to obudowa BGA 2251 pod mobilne procesory lutowane na płycie głównej).

Nie oznacza to jednak, że Intel nie przygotowuje nowej podstawki. Taka rzeczywiście się pojawi!

Intel przygotowuje nową podstawkę LGA 1851

Według informacji serwisu BenchLife, producent ma w planach wprowadzenie gniazda LGA 1851 (Socket V1) – będzie ono obsługiwać desktopowe procesory Core 14. i 15. generacji (Meteor Lake i Arrow Lake). Potwierdziłyby się zatem wcześniejsze przecieki.



Platformy LGA 1700 i LGA 1851 nie będą ze sobą fizycznie kompatybilne, ale będzie można zastosować to samo chłodzenie

Gniazdo ma mieć takie same wymiary co LGA 1700 (45 x 37,5 mm). Można zatem podejrzewać, że płyty główne zachowają kompatybilność z obecnymi chłodzeniami.

Warto jednak zaznaczyć, że nowe procesory nie będą kompatybilne ze starym gniazdem (ani stare z nowym gniazdem). Chipy mają mieć wcięcia w innym miejscu płytki drukowanej, co uniemożliwi montaż procesora w złej podstawce.

Koniec płyt głównych LGA 1700? Co potem?

Czy to koniec płyt głównych LGA 1700 pod procesory Intel Core 12. generacji? Nie! Podstawka LGA 1700 zostanie z nami przynajmniej do końca tego roku – będzie można na niej zamontować jeszcze procesory Core 13. generacji (Raptor Lake).



Procesory Intel Meteor Lake i Arrow Lake mają łączyć kilka jąder krzemowych, które będą produkowane w różnych litografiach - premiera układów spodziewana jest odpowiednio w 2023 i 2024 roku

Premiera procesorów Core 14. generacji (Meteor Lake) i płyt głównych LGA 1851 spodziewana jest w czwartym kwartale 2023 roku. Później (zapewne pod koniec 2024 roku) na te same płyty główne będzie można zamontować kolejne modele – Core 15. generacji (Arrow Lake).

Co będzie potem? Zapewne kolejna podstawka - jak to u Intela, co dwie generacje CPU. Dla porównania, platforma AMD AM4 była z nami obecna dużo dłużej.

Źródło: BenchLife, Intel