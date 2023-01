AMD rusza z kolejną promocją dla kupujących procesory Ryzen 5000. Propozycja powinna zainteresować fanów wojennych strategii, bo tym razem można zgarnąć za darmo Company of Heroes 3.

Procesory AMD Ryzen 5000 może nie należą do najnowszych modeli, ale nadal stanową świetną propozycję do budowy tańszych komputerów do gier. Teraz pojawił się jeszcze jeden argument za wyborem jednostek.

Company of Heroes 3 za darmo do procesorów Ryzen 5000

Firma AMD przygotowała promocję, dzięki której kupujący procesory Ryzen 5000 otrzymają za darmo kod uprawniający do bezpłatnego pobrania gry Company of Heroes 3 w wersji na PC. W promocji biorą udział następujące procesory:

AMD Ryzen 9 5950X

AMD Ryzen 9 5900X

AMD Ryzen 7 5800X3D

AMD Ryzen 7 5800X

AMD Ryzen 7 5700X

AMD Ryzen 5 5600X

AMD Ryzen 5 5600

AMD Ryzen 5 5500

Company of Heroes 3 to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier 2023 roku (jej premiera została zaplanowana dopiero na 23 lutego 2023 roku). Trzecia odsłona popularnego cyklu zabierze nas na teren Włoch i Afryki Północnej w czasie II Wojny Światowej.

Promocja startuje 10 stycznia i potrwa do 1 kwietnia 2023 roku (lub do wyczerpania kodów). Warto jednak pamiętać, że kod musi zostać wykorzystany najpóźniej do 6 maja 2023 roku. W promocji mają brać największe sklepy z elektroniką, ale akcja będzie uruchamiana sukcesywnie (w razie wątpliwości warto zapoznać się ze stroną produktową lub dopytać obsługi sklepu)

Źródło: AMD