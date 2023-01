Amazon przygotował nową porcję gier, jaką w ramach abonamentu mogą odebrać gracze korzystający z Amazon Prime. Również tym razem na liście znalazły się ciekawe pozycje.

The Evil Within 2 do odebrania

Korzystający z Amazon Prime mogą liczyć na kilka benefitów. Opłacany abonament zapewnia im między innymi dostęp do Prime Gaming, w ramach którego co miesiąc oferowane są gry. Nie zabraknie ich także w styczniu.

Przygotowano 6 propozycji, spośród których przed szereg wysuwa się zdecydowanie The Evil Within 2. Jak sugeruje tytuł, to druga odsłona bardzo udanej serii survival horrorów od Tango Gameworks opowiadających o losach detektywa Sebastiana Castellanosa. Pozostałe z przygotowanych przez Amazon gier są znacznie mniej znane, ale i wśród nich zapewne przynajmniej niektórzy znajdą coś dla siebie.

Przypominamy w tym miejscu, że Amazon Prime kosztuje 49 złotych rocznie, a jeśli do tej pory nie było komuś z tą usługą po drodze, to można to nadrobić sprawdzając darmowy 30-dniowy okres próbny.

Nowe gry w Prime Gaming - styczeń 2023

The Evil Within 2

Chicken Police: Paint it RED!

Faraway 2

Breathedge

Beat Cop

Lawn Moving Simulator

Do odebrania są jeszcze grudniowe prezenty

Skąd wzięło się aż 16 tytułów w tytule tej publikacji? Już wyjaśniamy. Poza standardową ofertą na grudzień dodatkowo, w ramach świątecznego prezentu Amazon udostępnił abonentom 10 innych gier, o czym zresztą pisaliśmy. I to właśnie one wciąż pozostają dostępne (to niespodzianka, bo oferta miała obowiązywać do dziś), a więc jeśli ktoś nie skorzystał, to może znacząco poszerzyć swoją bibliotekę.

Źródło: PrimeGaming