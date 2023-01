Ubisoft przygotował nową promocję, którą chce przyciągnąć graczy do swojej usługi Ubisoft+. Można wypróbować ją za kilka złotych.

Pierwszy miesiąc Ubisoft+ za jedyne 5 zł

5 złotych to chyba niewiele za naprawdę sporo grania. Właśnie na tyle, w ramach nowej promocji, został wyceniony dostęp do usługi Ubisoft+. A konkretnie na dostęp do niej przez pierwszy miesiąc. Wydaje się, że to wystarczający czas na zapoznanie się z ofertą i podjęcie decyzji, czy warto będzie opłacać abonament dłużej, w wyższej kwocie.

Do kiedy trwa promocja i co po niej?

Wspomniana promocja już wystartowała i będzie obowiązywać do 19 stycznia. Jeśli chodzi o standardową cenę, to subskrypcja Ubisoft+ kosztuje 59,90 złotych miesięcznie.

Na co konkretnie można tu liczyć? Ubisoft+ zapewnia dostęp do ponad 100 tytułów spod skrzydeł Ubisoft, a także kilku produkcji od niezależnych ekip. Można cieszyć się grami z tak popularnych serii jak Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs czy Anno, a także grami indie pokroju Wytchwood, Lake, Calico i Astrologaster. Opłacający abonament za Ubisoft+ co miesiąc otrzymują też zniżkę na zakup wirtualnych walut w grach i małe upominki, np. dodatkowe opcje personalizacji, doładowania i przedmioty kosmetyczne w grach. Za pierwszy miesiąc z Ubisoft+ otrzymuje się jeden prezent, później jest ich więcej (liczba rośnie wraz z długością subskrypcji).

Korzystaliście kiedyś z Ubisoft+? A może będziecie wśród tych, których firmie uda się przyciągnąć przygotowaną promocją?

Źródło: Ubisoft